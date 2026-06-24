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Для души Новости

Десять проектов молодых ленинградцев победили в первом сезоне Росмолодёжь.Гранты

Десять проектов, представленных молодыми жителями Ленинградской области, стали победителями первого сезона конкурса Росмолодёжь.Гранты. Общая сумма поддержки составила более 6,5 миллиона рублей.

В числе поддержанных инициатив — Школа международного диалога, создание интеллектуальной настольной игры «Единый контур», театр «ЖИЛИ-БЫЛИ» для детей с особенностями развития, инклюзивный проект «Двигаем вместе», направленный на доступность путешествий и активного отдыха для людей с инвалидностью. Также гранты получили школа карьеры «Твой вектор», проект «Амбассадоры Центра карьеры: Навигаторы возможностей» и образовательная программа «ПРО.ивент» для будущих организаторов мероприятий.

«За этими цифрами стоит огромный труд: от рождения идеи до детальной проработки смет и защит. Наша молодёжь в очередной раз доказала, что умеет побеждать и готова брать на себя ответственность за развитие родного региона. Со стороны комитета обязательно поддержим ребят на всех этапах реализации, чтобы их инициативы достигли максимального результата», — отметил председатель областного комитета по молодёжной политике Михаил Соколов.

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Ленобласть гранты гранты Росмолодежи
Для души Новости

С начала 2026 года в Ленинградской области родились 46 пар двойняшек

В Ленинградской области с начала 2026 года зарегистрировано 46 пар двойняшек.

С начала 2026 года в Ленинградской области родились 46 пар двойняшек - В Ленинградской области с начала 2026 года зарегистрировано 46 пар двойняшек.
Фото: Правительство Ленинградской области

Семьям, в которых родились одновременно двое, трое или более детей, вручается приветственный набор «Ленинградская область с заботой». В подарочную коробку входят изделия машинной вязки: мягкий костюм, шапочка, пинетки и ажурный плед для каждого малыша, а также открытка с пожеланиями от губернатора региона.

При регистрации рождения ребёнка в Ленинградской области родители получают не только подарок, но и доступ к широкому спектру региональных выплат и льгот. Меры поддержки семей реализуются в рамках национального проекта «Семья».

Теги

Ленобласть двойняшки

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