Десять проектов, представленных молодыми жителями Ленинградской области, стали победителями первого сезона конкурса Росмолодёжь.Гранты. Общая сумма поддержки составила более 6,5 миллиона рублей.

В числе поддержанных инициатив — Школа международного диалога, создание интеллектуальной настольной игры «Единый контур», театр «ЖИЛИ-БЫЛИ» для детей с особенностями развития, инклюзивный проект «Двигаем вместе», направленный на доступность путешествий и активного отдыха для людей с инвалидностью. Также гранты получили школа карьеры «Твой вектор», проект «Амбассадоры Центра карьеры: Навигаторы возможностей» и образовательная программа «ПРО.ивент» для будущих организаторов мероприятий.

«За этими цифрами стоит огромный труд: от рождения идеи до детальной проработки смет и защит. Наша молодёжь в очередной раз доказала, что умеет побеждать и готова брать на себя ответственность за развитие родного региона. Со стороны комитета обязательно поддержим ребят на всех этапах реализации, чтобы их инициативы достигли максимального результата», — отметил председатель областного комитета по молодёжной политике Михаил Соколов.

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