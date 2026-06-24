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Льготные тарифы на электроэнергию в Ленинградской области продлены до конца 2026 года

Срок действия льготных тарифов на электроэнергию продлён до 31 декабря 2026 года. Инициатива внесена депутатами фракции «Единая Россия».

Соответствующие изменения в областной закон № 7-оз приняли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в трёх чтениях. Льгота распространяется на потребителей второго диапазона (от 1500 до 4500 киловатт-часов в месяц) — лиц, которые сами или члены их семьи постоянно проживают на территории Ленинградской области не менее одного года. Для них тариф второго диапазона приравнивается к тарифу первого диапазона. Разница компенсируется из областного бюджета.

Для оформления льготы необходимо обратиться к гарантирующему поставщику с заявлением, паспортом, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (не старше 30 дней), документами, подтверждающими проживание в регионе не менее года, а также показаниями счётчика.

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Ленобласть льготный тариф на электричество Закс ЛО Тарифы на электроэнергию
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С начала 2026 года в Ленинградской области родились 46 пар двойняшек

В Ленинградской области с начала 2026 года зарегистрировано 46 пар двойняшек.

С начала 2026 года в Ленинградской области родились 46 пар двойняшек - В Ленинградской области с начала 2026 года зарегистрировано 46 пар двойняшек.
Фото: Правительство Ленинградской области

Семьям, в которых родились одновременно двое, трое или более детей, вручается приветственный набор «Ленинградская область с заботой». В подарочную коробку входят изделия машинной вязки: мягкий костюм, шапочка, пинетки и ажурный плед для каждого малыша, а также открытка с пожеланиями от губернатора региона.

При регистрации рождения ребёнка в Ленинградской области родители получают не только подарок, но и доступ к широкому спектру региональных выплат и льгот. Меры поддержки семей реализуются в рамках национального проекта «Семья».

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Ленобласть двойняшки

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