Срок действия льготных тарифов на электроэнергию продлён до 31 декабря 2026 года. Инициатива внесена депутатами фракции «Единая Россия».

Соответствующие изменения в областной закон № 7-оз приняли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в трёх чтениях. Льгота распространяется на потребителей второго диапазона (от 1500 до 4500 киловатт-часов в месяц) — лиц, которые сами или члены их семьи постоянно проживают на территории Ленинградской области не менее одного года. Для них тариф второго диапазона приравнивается к тарифу первого диапазона. Разница компенсируется из областного бюджета.

Для оформления льготы необходимо обратиться к гарантирующему поставщику с заявлением, паспортом, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (не старше 30 дней), документами, подтверждающими проживание в регионе не менее года, а также показаниями счётчика.