weather 15.5°
$ 74.62
85.48

Главная / Новости / В Петербурге с 28 июня закроют на ремонт Невский проспект

Новости Социум Главное

В Петербурге с 28 июня закроют на ремонт Невский проспект

На Невском проспекте в Петербурге с 28 июня стартует первый этап ремонтных работ. В связи с этим до 7 июля будет полностью закрыто движение транспорта на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы.

В Петербурге с 28 июня закроют на ремонт Невский проспект - Проехать нельзя будет на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы.
Фото: комитет по транспорту.

Также с 4 по 6 июля будет закрыт перекресток Невского проспекта с Полтавской улицей. На Полтавской и Миргородской улицах вводится запрет на остановку и стоянку автомобилей, сообщили в комитете по транспорту.

Для объезда можно использовать Гончарную, Полтавскую, Миргородскую, Тележную, Херсонскую, 2-ю Советскую улицы, а также проспект Бакунина. Работа светофоров в зоне объезда будет изменена. Тротуары для пешеходов останутся открытыми, а на перекрестках установят деревянные настилы.

Вам будет интересно
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров в Ленинградской области, как и в более чем 40 других российских регионах...
23.06.2026
1154

На время ремонта изменятся трассы 14 маршрутов - шести автобусных (№24, 27, 54, 65, 181, 191) и восьми троллейбусных (№1, 7, 10, 11, 16, 22, 28). Троллейбус №5 на этот период закроют полностью.

Теги

невский проспект ремонт Петербург
Новости Социум Главное

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей

С 1 июля 2026 года в Петербурге и Ленобласти вступят в силу обновленные условия семейной ипотеки.

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей - Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей.
Фото: freepik

Согласно проекту правил, предельный размер кредита будет зависеть от количества детей в семье: для семей с одним ребенком - 12 млн рублей, с двумя детьми - 15 млн рублей, с тремя и более детьми - 18 млн рублей. Об этом сообщили «Известия».

В остальных регионах России лимиты будут ниже: до 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн - с двумя и до 10 млн рублей - с тремя и более детьми.

Вам будет интересно
Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы с сентября
При рождении или усыновлении второго и последующего ребенка семьи получат право на отсрочку платежей по жилищным кредитам. Российские семьи при появле...
23.06.2026
234

Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей. Правительство объявит окончательные параметры программы в ближайшие дни.

Теги

Семейная ипотека Петербург Ленобласть ипотека

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться