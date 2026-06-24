На Невском проспекте в Петербурге с 28 июня стартует первый этап ремонтных работ. В связи с этим до 7 июля будет полностью закрыто движение транспорта на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы.

Также с 4 по 6 июля будет закрыт перекресток Невского проспекта с Полтавской улицей. На Полтавской и Миргородской улицах вводится запрет на остановку и стоянку автомобилей, сообщили в комитете по транспорту.

Для объезда можно использовать Гончарную, Полтавскую, Миргородскую, Тележную, Херсонскую, 2-ю Советскую улицы, а также проспект Бакунина. Работа светофоров в зоне объезда будет изменена. Тротуары для пешеходов останутся открытыми, а на перекрестках установят деревянные настилы.

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На время ремонта изменятся трассы 14 маршрутов - шести автобусных (№24, 27, 54, 65, 181, 191) и восьми троллейбусных (№1, 7, 10, 11, 16, 22, 28). Троллейбус №5 на этот период закроют полностью.