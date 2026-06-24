На 87-м заседании ЗакСобрания Ленинградской области депутаты приняли обращение к губернатору с просьбой увеличить размер единовременной денежной выплаты для инвалидов с нарушением функции передвижения и семей, имеющих детей-инвалидов, на компенсацию части расходов по приобретению жилого помещения.

Инициаторами обращения выступили депутаты Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников (оба — «Единая Россия»). Как ранее рассказал на заседании постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Коломыцев, к нему на приём регулярно приходят родители детей-инвалидов, которые готовы продать своё жильё и купить более подходящее, но действующая мера поддержки ограничена суммой в 700 тысяч рублей, что недостаточно на современном рынке недвижимости.

В обращении к главе региона парламентарии отметили, что увеличение выплаты позволит хотя бы частично компенсировать семьям разницу в стоимости жилья при его приобретении.

«В целях обеспечения доступной среды для граждан, постоянно проживающих на территории Ленинградской области, из числа инвалидов с нарушением функции передвижения, семей, имеющих детей-инвалидов с нарушением функции передвижения, просим рассмотреть возможность увеличения размера единовременной денежной выплаты в целях компенсации части расходов по приобретению указанными гражданами жилого помещения», — сказано в принятом документе.