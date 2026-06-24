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С начала 2026 года в Ленинградской области родились 46 пар двойняшек

В Ленинградской области с начала 2026 года зарегистрировано 46 пар двойняшек.

С начала 2026 года в Ленинградской области родились 46 пар двойняшек - В Ленинградской области с начала 2026 года зарегистрировано 46 пар двойняшек.
Фото: Правительство Ленинградской области

Семьям, в которых родились одновременно двое, трое или более детей, вручается приветственный набор «Ленинградская область с заботой». В подарочную коробку входят изделия машинной вязки: мягкий костюм, шапочка, пинетки и ажурный плед для каждого малыша, а также открытка с пожеланиями от губернатора региона.

При регистрации рождения ребёнка в Ленинградской области родители получают не только подарок, но и доступ к широкому спектру региональных выплат и льгот. Меры поддержки семей реализуются в рамках национального проекта «Семья».

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Ленобласть двойняшки
Новости Социум

Ленинградская область вошла в тройку регионов-лидеров по репродуктивной диспансеризации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион вошёл в ТОП‑3 субъектов РФ по охвату репродуктивной диспансеризацией по итогам первых месяцев 2026 года. 

На сегодняшний день пройти репродуктивную диспансеризацию можно в 24 медицинских организациях Ленинградской области. Работа системы строится на трёх ключевых принципах: доступность, маршрутизация и преемственность. Это позволяет каждому пациенту с выявленными рисками получать полное сопровождение до момента восстановления.

«Наша цель — не просто проверить, а сохранить здоровье каждой семьи», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Этот результат был озвучен на заседании комиссии Государственного Совета по направлению «Семья».

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко репродуктивное здоровье

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