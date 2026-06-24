В Ленинградской области с начала 2026 года зарегистрировано 46 пар двойняшек.

Семьям, в которых родились одновременно двое, трое или более детей, вручается приветственный набор «Ленинградская область с заботой». В подарочную коробку входят изделия машинной вязки: мягкий костюм, шапочка, пинетки и ажурный плед для каждого малыша, а также открытка с пожеланиями от губернатора региона.

При регистрации рождения ребёнка в Ленинградской области родители получают не только подарок, но и доступ к широкому спектру региональных выплат и льгот. Меры поддержки семей реализуются в рамках национального проекта «Семья».