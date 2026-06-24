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Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей

С 1 июля 2026 года в Петербурге и Ленобласти вступят в силу обновленные условия семейной ипотеки.

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей - Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей.
Фото: freepik

Согласно проекту правил, предельный размер кредита будет зависеть от количества детей в семье: для семей с одним ребенком - 12 млн рублей, с двумя детьми - 15 млн рублей, с тремя и более детьми - 18 млн рублей. Об этом сообщили «Известия».

В остальных регионах России лимиты будут ниже: до 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн - с двумя и до 10 млн рублей - с тремя и более детьми.

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Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей. Правительство объявит окончательные параметры программы в ближайшие дни.

Теги

Семейная ипотека Петербург Ленобласть ипотека
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Фото: Правительство Ленинградской области

Семьям, в которых родились одновременно двое, трое или более детей, вручается приветственный набор «Ленинградская область с заботой». В подарочную коробку входят изделия машинной вязки: мягкий костюм, шапочка, пинетки и ажурный плед для каждого малыша, а также открытка с пожеланиями от губернатора региона.

При регистрации рождения ребёнка в Ленинградской области родители получают не только подарок, но и доступ к широкому спектру региональных выплат и льгот. Меры поддержки семей реализуются в рамках национального проекта «Семья».

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Ленобласть двойняшки

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