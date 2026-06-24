В 2026 году россияне активно рефинансируют кредиты, о чём свидетельствуют данные Банка России и наблюдения аналитиков Frank RG. Так, в первом полугодии количество сделок по рефинансированию выросло на 35-40 % по сравнению с 2025-м. Аналогичную динамику фиксирует ВТБ: в мае объём выдачи кредитов наличными на цели рефинансирования вырос на 45% и достиг 2,7 млрд рублей.

Подобные тренды отражают стремление граждан оптимизировать свою долговую нагрузку на фоне постепенного снижения стоимости кредитов. Фактором роста активности россиян в этом финансовом вопросе выступает также и возможность дистанционных продаж: всё больше отечественных банков предлагают оформить рефинансирование кредита онлайн без лишних справок и визитов в офис.

«За пять месяцев наши клиенты оформили потребительских кредитов на 215 млрд рублей — почти вдвое больше, чем год назад. Рост спроса на рефинансирование — это устойчивый тренд, который поддерживается поэтапной корректировкой условий кредитования», - прокомментировал старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Согласно прогнозу эксперта, с учётом указанных трендов выдача кредитов наличными в России по итогам 2026 года может вырасти на 76% и превысить 6 трлн рублей.