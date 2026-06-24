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Новости Экономика

Российские банки увеличили выдачу кредитов на рефинансирование

В 2026 году россияне активно рефинансируют кредиты, о чём свидетельствуют данные Банка России и наблюдения аналитиков Frank RG. Так, в первом полугодии количество сделок по рефинансированию выросло на 35-40 % по сравнению с 2025-м. Аналогичную динамику фиксирует ВТБ: в мае объём выдачи кредитов наличными на цели рефинансирования вырос на 45% и достиг 2,7 млрд рублей.

Подобные тренды отражают стремление граждан оптимизировать свою долговую нагрузку на фоне постепенного снижения стоимости кредитов. Фактором роста активности россиян в этом финансовом вопросе выступает также и возможность дистанционных продаж: всё больше отечественных банков предлагают оформить рефинансирование кредита онлайн без лишних справок и визитов в офис.

«За пять месяцев наши клиенты оформили потребительских кредитов на 215 млрд рублей — почти вдвое больше, чем год назад. Рост спроса на рефинансирование — это устойчивый тренд, который поддерживается поэтапной корректировкой условий кредитования», - прокомментировал старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Согласно прогнозу эксперта, с учётом указанных трендов выдача кредитов наличными в России по итогам 2026 года может вырасти на 76% и превысить 6 трлн рублей.

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Теги

ВТБ рефинансирование кредиты Экономика
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В Ленобласти начался сезон подосиновиков

В лесах Ленобласти начался слой летних грибов - любители «тихой» охоты уже могут найти подосиновики, сообщает биолог Павел Глазков.

В Ленобласти начался сезон подосиновиков - В лесу пока суховато, поэтому биолог рекомендует проверять увлажненные места, в том числе вдоль боло
Фото: Павел Глазков

Павел Глазков рассказал, что во Всеволожском районе он нашел с десяток крепких, не червивых подосиновиков. Он добавил, что собирает грибы попутно, проверяя видеоловушки. В лесу пока суховато, поэтому биолог рекомендует проверять увлажненные места, в том числе вдоль болот и осушительных канав.

Также биолог нашел небольшие поляны с лисичками, высотой не более двух сантиметров. Павел Глазков планирует вернуться на эти поляны через несколько дней.

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Теги

подосиновик Павел Глазков Ленобласть Всеволожский район

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