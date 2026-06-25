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Подсчитано количество голов Криштиану Роналду в ворота сборных бывших республик СССР

мяч
Фото: ivbg.ru

Криштиану Роналду забил 33 из 145 голов за сборную Португалии в матчах против команд, представляющих бывшие республики СССР.

Чаще всего нападающий поражал ворота сборных Армении и Литвы – по семь раз. Команде Латвии он забил пять голов, Эстонии – четыре, России – три, Азербайджану и Казахстану – по два, Украине – один. Еще два мяча Роналду забил сборной Узбекистана в матче чемпионата мира 23 июня. Португалия одержала победу со счетом 5:0.

Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести чемпионатах мира. После матча с Узбекистаном на его счету стало 10 голов на мировых первенствах.

Нападающий также превзошел достижение Эйсебио, который ранее с 9 мячами оставался лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира.

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Криштиану Роналду спорт футбол
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Линию электропередачи модернизировали для 4000 жителей в Гатчинском округе

Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ завершили в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Обновленная линия обеспечивает электричеством поселок Борницы, деревню Карстолово и Войсковицкую среднюю школу, где проживают и учатся около 4000 человек.

Специалисты установили восемь новых железобетонных опор, заменили 16 траверс и расчистили территорию вдоль линии электропередачи. На участке также заменили два километра неизолированного алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод.

Новая конструкция устойчивее к неблагоприятным погодным условиям, падению веток и другим внешним воздействиям. Использование изолированного провода позволяет снизить вероятность аварийных отключений и риск поражения электрическим током для людей и животных.

Энергетики также обрезали кроны деревьев и расширили просеку вдоль линии. Работы провели в рамках программы повышения надежности электроснабжения населенных пунктов Ленинградской области.

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