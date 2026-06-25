Криштиану Роналду забил 33 из 145 голов за сборную Португалии в матчах против команд, представляющих бывшие республики СССР.
Чаще всего нападающий поражал ворота сборных Армении и Литвы – по семь раз. Команде Латвии он забил пять голов, Эстонии – четыре, России – три, Азербайджану и Казахстану – по два, Украине – один. Еще два мяча Роналду забил сборной Узбекистана в матче чемпионата мира 23 июня. Португалия одержала победу со счетом 5:0.
Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести чемпионатах мира. После матча с Узбекистаном на его счету стало 10 голов на мировых первенствах.
Нападающий также превзошел достижение Эйсебио, который ранее с 9 мячами оставался лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира.