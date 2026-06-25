Мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за попытку похищения двух детей в поселке Вырица Гатчинского округа в августе 2025 года.

По данным прокуратуры, 30-летний осужденный подъехал на автомобиле к детям 2012 и 2013 годов рождения, силой схватил их и попытался затащить в салон, угрожая убийством. Одного ребенка мужчина повалил на асфальт. Второму удалось вырваться. Довести преступление до конца осужденный не смог из-за вмешательства случайного прохожего.

Уголовное дело расследовали по статье о покушении на похищение двух заведомо несовершеннолетних с угрозой применения опасного для жизни или здоровья насилия.

Суд также удовлетворил иски, поданные прокурором в интересах потерпевших. Осужденный должен выплатить детям 400 тысяч рублей.