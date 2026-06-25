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Иностранца наказали за попытку похищения двоих детей в Гатчинском округе

Мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за попытку похищения двух детей в поселке Вырица Гатчинского округа в августе 2025 года.

По данным прокуратуры, 30-летний осужденный подъехал на автомобиле к детям 2012 и 2013 годов рождения, силой схватил их и попытался затащить в салон, угрожая убийством. Одного ребенка мужчина повалил на асфальт. Второму удалось вырваться. Довести преступление до конца осужденный не смог из-за вмешательства случайного прохожего.

Уголовное дело расследовали по статье о покушении на похищение двух заведомо несовершеннолетних с угрозой применения опасного для жизни или здоровья насилия.

Суд также удовлетворил иски, поданные прокурором в интересах потерпевших. Осужденный должен выплатить детям 400 тысяч рублей.

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Гатчинский округ Ленинградская область
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В Лужском районе начали собирать первый урожай жимолости

В хозяйстве «Брод» в Лужском районе Ленобласти начался сбор жимолости. Уже собрано 1 150 кг ягод, ожидается, что общий урожай будет около двух тонн. Ягоды отправляют в торговые сети.

В Лужском районе начали собирать первый урожай жимолости - На сборе урожая вместе со взрослыми работают ребята из агрокласса Скребловской школы.
Фото: Александр Дрозденко, мах

На сборе урожая вместе со взрослыми работают ребята из агрокласса Скребловской школы. Для них это летняя практика, которая дополняет теоретические занятия из учебного года, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В рамках таких мероприятий школьники также получают ягоды с поля и возможность съездить на экскурсию. Например, 50 школьников уже посетили Петергоф.

Глава региона отметил, что сегодня профильные классы открываются в сельских школах, где есть крупные хозяйства. В дальнейшем ученики могут рассчитывать на льготное поступление в вузы и гарантированное трудоустройство в родном селе или хозяйстве. Работа ведется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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Теги

жимолость Лужский район Ленобласть Дрозденко ягода сбор урожая

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