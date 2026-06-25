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Средний размер пенсии в Ленобласти превысил 26,5 тысячи рублей

По данным Фонда пенсионного и социального страхования, на 1 апреля 2026 года средний размер пенсии в Ленобласти составил 26 508,13 рубля. Год назад этот показатель был равен 24 401 рублю.

Средний размер пенсии в Ленобласти превысил 26,5 тысячи рублей - Год назад этот показатель был равен 24 401 рублю.
Фото: freepik.

Наибольшие средние выплаты зафиксированы по старости - 28 175 рублей. Пенсия по инвалидности в среднем составляет 17 464 рубля, по случаю потери кормильца - 21 901 рубль. Социальные пенсии в регионе в среднем равны 14 670 рублей.

Для сравнения: средний размер пенсии по России на ту же дату составил 25 397 рублей, тогда как год назад он был на уровне 23 448 рублей.

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Теги

Пенсия Ленобласть пенсионеры Соцфонд
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Петербурженка забрала чужой смартфон и ключи на Витебском вокзале

Петербурженку заподозрили в краже мобильного телефона и связки ключей у 54-летнего мужчины на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Ущерб составил около 24 тысяч рублей.

По данным транспортной полиции, мужчина положил личные вещи на ленту интроскопа во время досмотра, после чего направился на личный осмотр. Следовавшая за ним 57-летняя женщина заметила оставленные без присмотра телефон и ключи. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, подозреваемая забрала чужие вещи и покинула вокзал.

Пострадавший обратился с заявлением в дежурную часть транспортной полиции. В отношении женщины завели уголовное дело по статье о краже. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

На время расследования подозреваемой назначили обязательство о явке к следователю.

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Витебский вокзал Санкт-Петербург

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