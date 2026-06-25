По данным Фонда пенсионного и социального страхования, на 1 апреля 2026 года средний размер пенсии в Ленобласти составил 26 508,13 рубля. Год назад этот показатель был равен 24 401 рублю.

Наибольшие средние выплаты зафиксированы по старости - 28 175 рублей. Пенсия по инвалидности в среднем составляет 17 464 рубля, по случаю потери кормильца - 21 901 рубль. Социальные пенсии в регионе в среднем равны 14 670 рублей.

Для сравнения: средний размер пенсии по России на ту же дату составил 25 397 рублей, тогда как год назад он был на уровне 23 448 рублей.