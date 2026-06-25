Продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге снизились в мае 2026 года по сравнению с двумя предыдущими месяцами, однако сохранили рост в годовом выражении, сообщает «Петроград».

В городе зарегистрировали 5 616 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В апреле на учет поставили 6 034 машины, а в марте – 5 903 автомобиля.

По сравнению с маем 2025 года количество регистраций увеличилось на 17%. За первые 5 месяцев 2026 года в Петербурге зарегистрировали 25 507 новых автомобилей, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Лидером рынка остается Haval. В мае на учет поставили 1 028 автомобилей этой марки. Haval стал единственным брендом, преодолевшим отметку в 1 тысячу регистраций за месяц. С начала года в городе зарегистрировали 4 443 таких автомобиля.

В пятерку наиболее популярных марок также вошли Lada, Tenet, Geely и Belgee. Следующие позиции заняли Changan, Voyah, Jetour, Jaecoo и GAZ.

Voyah остается единственным премиальным брендом в первой десятке. В список лидеров по сравнению с прошлым годом также вошел Jaecoo. Росту популярности марки способствовал выход компактного кроссовера J6.