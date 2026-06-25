Петербурженку заподозрили в краже мобильного телефона и связки ключей у 54-летнего мужчины на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Ущерб составил около 24 тысяч рублей.

По данным транспортной полиции, мужчина положил личные вещи на ленту интроскопа во время досмотра, после чего направился на личный осмотр. Следовавшая за ним 57-летняя женщина заметила оставленные без присмотра телефон и ключи. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, подозреваемая забрала чужие вещи и покинула вокзал.

Пострадавший обратился с заявлением в дежурную часть транспортной полиции. В отношении женщины завели уголовное дело по статье о краже. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

На время расследования подозреваемой назначили обязательство о явке к следователю.