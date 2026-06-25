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В Лужском районе начали собирать первый урожай жимолости

В хозяйстве «Брод» в Лужском районе Ленобласти начался сбор жимолости. Уже собрано 1 150 кг ягод, ожидается, что общий урожай будет около двух тонн. Ягоды отправляют в торговые сети.

В Лужском районе начали собирать первый урожай жимолости - На сборе урожая вместе со взрослыми работают ребята из агрокласса Скребловской школы.
Фото: Александр Дрозденко, мах

На сборе урожая вместе со взрослыми работают ребята из агрокласса Скребловской школы. Для них это летняя практика, которая дополняет теоретические занятия из учебного года, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В рамках таких мероприятий школьники также получают ягоды с поля и возможность съездить на экскурсию. Например, 50 школьников уже посетили Петергоф.

Глава региона отметил, что сегодня профильные классы открываются в сельских школах, где есть крупные хозяйства. В дальнейшем ученики могут рассчитывать на льготное поступление в вузы и гарантированное трудоустройство в родном селе или хозяйстве. Работа ведется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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Теги

жимолость Лужский район Ленобласть Дрозденко ягода сбор урожая
Новости Социум

Линию электропередачи модернизировали для 4000 жителей в Гатчинском округе

Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ завершили в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Обновленная линия обеспечивает электричеством поселок Борницы, деревню Карстолово и Войсковицкую среднюю школу, где проживают и учатся около 4000 человек.

Специалисты установили восемь новых железобетонных опор, заменили 16 траверс и расчистили территорию вдоль линии электропередачи. На участке также заменили два километра неизолированного алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод.

Новая конструкция устойчивее к неблагоприятным погодным условиям, падению веток и другим внешним воздействиям. Использование изолированного провода позволяет снизить вероятность аварийных отключений и риск поражения электрическим током для людей и животных.

Энергетики также обрезали кроны деревьев и расширили просеку вдоль линии. Работы провели в рамках программы повышения надежности электроснабжения населенных пунктов Ленинградской области.

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