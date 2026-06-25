weather 19.5°
$ 74.77
85.18

Главная / Новости / В Петербурге женщина-водитель легковушки не пропустила мотоциклиста – байкер погиб

Новости Происшествия

В Петербурге женщина-водитель легковушки не пропустила мотоциклиста – байкер погиб

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Невском районе Петербурга.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, в ночь на 25 июня на улице Обуховская Оборона 26-летняя девушка на автомобиле Kia Soul при левом повороте на улицу Ткачей не пропустила мотоцикл Suzuki GSX-1440, который двигался навстречу.

За рулем мотоцикла находился 27-летний водитель, он погиб на месте ДТП. Водителя легковушки госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Вам будет интересно
Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти
Водитель BMW X1 погиб после съезда автомобиля в кювет на 4-м километре дороги Кобралово – Форносово в Гатчинском муниципальном округе в начале п...
22.06.2026
604

Теги

ДТП погиб мотоциклист Петербург
Новости Социум

Минцифры назвало удаление ВК из App Store политически мотивированным

Удаление приложений ВК из App Store является политически мотивированным решением, так как никаких законных оснований для этого нет, заявляет Минцифры РФ.

«Минцифры считает удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удаление российских приложений из App Store - это проявление недобросовестной конкуренции, связанное с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями.

Вам будет интересно
Приложения ВК пропали из App Store
Приложения «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Знакомства» и «Дзен» пропали из App Store. Фото: Freepik. При этом приложение «ВКонтакте» по-...
25.06.2026
155

Министерство обратилось в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на американскую корпорацию Apple, которая не выполняет ряд требований российского законодательства.

Теги

vk Минцифры Россия App store

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться