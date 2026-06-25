Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Невском районе Петербурга.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, в ночь на 25 июня на улице Обуховская Оборона 26-летняя девушка на автомобиле Kia Soul при левом повороте на улицу Ткачей не пропустила мотоцикл Suzuki GSX-1440, который двигался навстречу.

За рулем мотоцикла находился 27-летний водитель, он погиб на месте ДТП. Водителя легковушки госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.