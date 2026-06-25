Число погибших при произошедшем 22 июня ракетном ударе по промышленному предприятию в левобережной части Воронежа увеличилось до шести, всего пострадали 68 человек, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Поисковые работы на месте завершили 25 июня. Женщину, которая числилась пропавшей без вести, обнаружили под завалами без признаков жизни. В четырех больницах под наблюдением врачей остаются 21 пострадавший. Остальным, включая двух несовершеннолетних, госпитализация не потребовалась.

«Сегодня хочу сказать спасибо самим воронежцам, нерастерявшимся в сложной ситуации и проследовавшим в укрытия, а также всем нашим службам, которые в кратчайшее время оказались на месте ЧС. Благодаря грамотным действиям коллективов и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан», – сказал Александр Гусев

После ракетной атаки на предприятии начался пожар. Первоначально власти сообщали о пяти погибших и нескольких десятках пострадавших. В городе объявляли срочный сбор донорской крови всех групп. У пункта сдачи крови выстроились очереди из местных жителей.

Следственный комитет квалифицировал атаку на объекты гражданской и промышленной инфраструктуры Воронежа как террористический акт. Заведено уголовное дело.