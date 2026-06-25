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Новости СВО

Хакеры взломали базы данных Киева и узнали точное количество потерь ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины за все время проведения спецоперации составили 2,4 млн человек. При этом более 400 тысяч солдат Украина потеряла в 2026 году. Об этом рассказали пророссийские хакеры PalachPro и NoName057 в своем видеообращении.

«В полученных нами ресурсах содержатся огромные списки погибших украинских солдат. Их смерть зафиксирована не только на поле боя, но и в больницах», - заявили хакеры.

Отмечается, что в большинстве случаев в качестве причины смерти личного состава в тыловых районах была указана некая «болезнь» без дополнительных подробностей. Гибель тысяч молодых мужчин в тыловых госпиталях под одним и тем же диагнозом кажется странной, отмечается в обращении.

Также в базах были найдены многочисленные записи о наемниках ВСУ, хотя в официальных реестрах практически нет информации об их ликвидации, пищут «Известия».

«Их смерти классифицированы как случайные: утонули, погибли при невыясненных обстоятельствах, стали жертвами бытовых трагедий», - отметили хакеры.

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