В Ленобласти в День семьи, любви и верности планируется регистрация более 100 браков. С начала года в регионе уже зарегистрировано 3 103 брака, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Александр Дрозденко пожелал всем семейным парам терпения и уважения, а также призвал супругов беречь друг друга и не предавать свой выбор.

«Настоящая любовь не бывает легкой каждый день. Она взрослеет, крепнет, иногда ссорится, иногда плачет. Но если вы прошли испытания, разлуки и преграды и все равно держитесь за руки — значит, это и есть та самая любовь», - отметил Александр Дрозденко.