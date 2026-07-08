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В Ленобласти более 100 пар сыграют свадьбу в День семьи, любви и верности

В Ленобласти в День семьи, любви и верности планируется регистрация более 100 браков. С начала года в регионе уже зарегистрировано 3 103 брака, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Свадьба
Фото: ivbg.ru.

Александр Дрозденко пожелал всем семейным парам терпения и уважения, а также призвал супругов беречь друг друга и не предавать свой выбор.

«Настоящая любовь не бывает легкой каждый день. Она взрослеет, крепнет, иногда ссорится, иногда плачет. Но если вы прошли испытания, разлуки и преграды и все равно держитесь за руки — значит, это и есть та самая любовь», - отметил Александр Дрозденко.

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Теги

свадьба молодожены Дрозденко День семьи любви и верности
Новости Социум

Жителей Волхова предупредили об отключении воды 9 июля

На время проведения работ в городе организуют подвоз воды.

В четверг, 9 июля, в Волхове пройдут работы на водоочистных сооружениях, из-за чего водоснабжение в городе будет приостановлено. Об этом сообщает «Леноблводоканал».

На время работ в городе организуют подвоз воды. Цистерны будут дежурить в разных частях города: 

09:00–09:30 — Кировский пр., 49
09:00–09:30 — ул. Вали Голубевой, 16
09:00–17:00 — ул. Воронежская, 1 (ЖД больница, диализ)
09:30–10:00 — ул. Ломоносова, 14
09:30–10:00 — ул. Володарского, 1
10:30–12:30 — ул. Калинина, 15, 24, 30
10:30–11:30 — ул. Дзержинского, 11
12:00–13:30 — ул. Работниц, 1а, 14
12:30–14:00 — ул. Волгоградская, 5А, 9А, 13, 14
13:30–14:30 — ул. Расстанная, 4А, 9
14:00–14:30 — ул. Авиационная, 29А
15:00–15:30 — ул. Авиационная, 42
15:00–15:30 — ул. Пролетарская, 5
16:00–17:00 — пр. Державина, 44
16:00–17:00 — Волховский пр., 55А

За дополнительной информацией жителей просят звонить в ситуационный центр предприятия по номеру 8(812)409-00-01.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Волхов отключения воды

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