Сухая и теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге во время праздника «Алые паруса» в ночь на 28 июня, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Небольшие кратковременные дожди пройдут 26 июня, а также ночью и утром 27 июня. К началу праздника осадки должны прекратиться, значительной облачности не ожидается.

Атмосферное давление будет близким к норме. На погоду в городе может повлиять слабо выраженный антициклон. Температура воздуха в начале ночи составит около +20 °C. Позднее в центре Санкт-Петербурга похолодает до +14…+16 °C.

Жаркая погода придет в город 28 июня. Днем воздух прогреется до +25…+27 °C.