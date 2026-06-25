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Новости Социум

Администрация Приморска выплатит 12,4 млн рублей за загрязнение Финского залива

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с администрации Приморского городского поселения 12,4 млн рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами в водоохранной зоне Финского залива.

Нарушение выявили инспекторы Росприроднадзора по обращению жителей. Они обследовали территорию в районе набережной Юрия Гагарина в Приморске и обнаружили подземное сооружение с бетонными кольцами, из которого выходили нефтепродукты. Лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы нефтепродуктами.

Иск о возмещении экологического ущерба был подан к администрации Приморска, поскольку именно она - правообладатель территории, на которой обнаружили вытекание. Участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

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Добровольно администрация не компенсировала ущерб, хотя получала соответствующее требование от Росприроднадзора.

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суд загрязнение Приморск финский залив
Новости Социум Главное

Названы районы Ленинградской области с наибольшей активностью клещей

Почти 1700 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов паразитов за неделю.

С 18 по 24 июня в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 1697 случаев присасывания клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего числа обращений 25,9% пришлись на Ленобласть. Лидерами по активности клещей оказались Приозерский (12,6%), Выборгский (11,4%) и Всеволожский (10,4%), Волховский и Тихвинский (по 10,7%) и Бокситогорский (10,2%) районы.

В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортный (20,5%), Пушкинского (17,5%), а также Выборгского (17%).

Также в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 88 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

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