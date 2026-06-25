Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с администрации Приморского городского поселения 12,4 млн рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами в водоохранной зоне Финского залива.

Нарушение выявили инспекторы Росприроднадзора по обращению жителей. Они обследовали территорию в районе набережной Юрия Гагарина в Приморске и обнаружили подземное сооружение с бетонными кольцами, из которого выходили нефтепродукты. Лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы нефтепродуктами.

Иск о возмещении экологического ущерба был подан к администрации Приморска, поскольку именно она - правообладатель территории, на которой обнаружили вытекание. Участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

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Добровольно администрация не компенсировала ущерб, хотя получала соответствующее требование от Росприроднадзора.