Сотрудники ОМОН «Балтика» спасли 43-летнего жителя Красного Села, которого сильное течение уносило от лодки в районе Корабельного фарватера в Финском заливе в понедельник около 16:00.

Мужчину обнаружили примерно в километре от берега. Резиновая лодка находилась в 15 метрах от него, однако оставшийся в ней 34-летний знакомый из-за высоких волн и сильного течения не мог приблизиться и оказать помощь.

«Экипаж катера ОМОН незамедлительно провел спасательную операцию: утопавший был извлечен из воды и поднят на борт, после чего сотрудники спецподразделения оказали ему доврачебную помощь», – отметили в Росгвардии.

По данным ведомства, мужчины отправились на рыбалку и употребляли алкоголь. Житель Красного Села решил искупаться, после чего течение начало уносить его от лодки.

Спасенного мужчину передали сотрудникам 22-й станции поисково-спасательной службы. На станцию также вызвали бригаду скорой помощи.