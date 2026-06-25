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Сотрудники ОМОН спасли тонувшего рыбака в Финском заливе

Сотрудники ОМОН «Балтика» спасли 43-летнего жителя Красного Села, которого сильное течение уносило от лодки в районе Корабельного фарватера в Финском заливе в понедельник около 16:00.

Мужчину обнаружили примерно в километре от берега. Резиновая лодка находилась в 15 метрах от него, однако оставшийся в ней 34-летний знакомый из-за высоких волн и сильного течения не мог приблизиться и оказать помощь.

«Экипаж катера ОМОН незамедлительно провел спасательную операцию: утопавший был извлечен из воды и поднят на борт, после чего сотрудники спецподразделения оказали ему доврачебную помощь», – отметили в Росгвардии.

По данным ведомства, мужчины отправились на рыбалку и употребляли алкоголь. Житель Красного Села решил искупаться, после чего течение начало уносить его от лодки.

Спасенного мужчину передали сотрудникам 22-й станции поисково-спасательной службы. На станцию также вызвали бригаду скорой помощи.

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ОМОН финский залив Санкт-Петербург
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Названы районы Ленинградской области с наибольшей активностью клещей

Почти 1700 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов паразитов за неделю.

С 18 по 24 июня в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 1697 случаев присасывания клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего числа обращений 25,9% пришлись на Ленобласть. Лидерами по активности клещей оказались Приозерский (12,6%), Выборгский (11,4%) и Всеволожский (10,4%), Волховский и Тихвинский (по 10,7%) и Бокситогорский (10,2%) районы.

В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортный (20,5%), Пушкинского (17,5%), а также Выборгского (17%).

Также в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 88 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

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