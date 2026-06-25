Ветеринар рассказала, какие угощения можно дать незваному гостю, а от каких продуктов ему может стать плохо.

Если рядом с вашей дачей поселился еж, и вы очень хотите его угостить, важно помнить, что это животное далеко не всеядное. Некоторые продукты могут навредить лесному жителю, рассказала ветеринар Кристина Гриненко в беседе с «Доктором Питером».

Так, прежде всего важно помнить, что ежи не переносят лактозу. Это значит, что все молочные продукты под запретом. В противном случае лесной обитатель может столкнуться с сильной диареей.

Кроме того, не стоит угощать ежа конфетами, луком и чесноком, кашами, супами, шашлыком, хлебом, орехами, цитрусовыми экзотическими фруктами.

Среди разрешенных продуктов ветеринар назвала влажный кошачий корм (но не рыбный и желательно премиум-сегмента), курица, индейка, говядина, вареные субпродукты, перепелиные и куриные яйца, овощи, фрукты и ягоды.

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