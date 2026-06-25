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Температура в водоемах Петербурга и Ленобласти едва превышает 20 градусов — синоптик

Водоемы агломерации сейчас прогреваются максимум до 21 градусов тепла.

Температура в водоемах Ленинградской области и Петербурга едва превышает отметку в 20 градусов тепла. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов. 

Как отметил метеоролог, в периоды непогоды температура воды может падать на 1-2 градуса и снова подниматься в жаркие дни. 

«Температура воды в реке Неве сегодня +18 гр., по акватории Финского залива +17…+18 гр. Теплее всего на мелководье, в районе Лисьего Носа температура воды в солнечные дни повышается до +20…+21 гр. а после дождя снова опускается до +17 гр.», — поделился синоптик.

Колесов добавил, что в Ленинградской области температура воды находится примерно на том же уровне.

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Фото на миниатюре: magnific

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Александр Колесов Водоемы в Ленобласти
Новости Для души

Чем угостить появившегося на даче ежа

Ветеринар рассказала, какие угощения можно дать незваному гостю, а от каких продуктов ему может стать плохо.

Если рядом с вашей дачей поселился еж, и вы очень хотите его угостить, важно помнить, что это животное далеко не всеядное. Некоторые продукты могут навредить лесному жителю, рассказала ветеринар Кристина Гриненко в беседе с «Доктором Питером».

Так, прежде всего важно помнить, что ежи не переносят лактозу. Это значит, что все молочные продукты под запретом. В противном случае лесной обитатель может столкнуться с сильной диареей.

Кроме того, не стоит угощать ежа конфетами, луком и чесноком, кашами, супами, шашлыком, хлебом, орехами, цитрусовыми экзотическими фруктами.

Среди разрешенных продуктов ветеринар назвала влажный кошачий корм (но не рыбный и желательно премиум-сегмента), курица, индейка, говядина, вареные субпродукты, перепелиные и куриные яйца, овощи, фрукты и ягоды.

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Фото на миниатюре: magnific

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дача еж дикие животные

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