Водоемы агломерации сейчас прогреваются максимум до 21 градусов тепла.
Температура в водоемах Ленинградской области и Петербурга едва превышает отметку в 20 градусов тепла. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.
Как отметил метеоролог, в периоды непогоды температура воды может падать на 1-2 градуса и снова подниматься в жаркие дни.
«Температура воды в реке Неве сегодня +18 гр., по акватории Финского залива +17…+18 гр. Теплее всего на мелководье, в районе Лисьего Носа температура воды в солнечные дни повышается до +20…+21 гр. а после дождя снова опускается до +17 гр.», — поделился синоптик.
Колесов добавил, что в Ленинградской области температура воды находится примерно на том же уровне.
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