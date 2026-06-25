В Ленинградской области прошло последнее очередное заседание Законодательного собрания седьмого созыва.

В Заксобрании Ленинградской области прошло последнее заседание седьмого созыва. Оно стало одним из самых насыщенных — в повестку дня было включено более 70 вопросов.

Основной блок работы касался 34 законотворческих инициатив, почти половина из которых была внесена губернатором Ленинградской области. Помимо утверждения исполнения бюджета за 2025 год, депутаты провели работу по корректировке региональной нормативной базы. В частности, были приняты существенные изменения в законы об административных правонарушениях, налогообложении имущества организаций, правилах бесплатного предоставления земельных участков льготным категориям граждан, а также в сфере охраны здоровья населения.

В ходе заседания также прошло присвоение звания «Почетный гражданин Ленинградской области» двум выдающимся жителям региона. Кроме того, завершилось формирование состава Общественной палаты Ленобласти. Депутаты утвердили 15 кандидатур.

«На заседании рассмотрели большой блок вопросов - от бюджета и социальной поддержки до развития территорий и общественных инициатив. Для меня важно, чтобы каждое принятое решение было не просто формальной нормой, а рабочим инструментом, который помогает решать конкретные задачи жителей Ленинградской области. Несмотря на то, что это было последнее очередное заседание Законодательного собрания седьмого созыва, при необходимости для рассмотрения безотлагательных вопросов и принятия законов депутаты готовы собраться на внеочередное заседание», — заявила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.