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Новости Социум

Генеральная репетиция «Алых парусов» пройдет без зрителей

Публика не будет допущена на генеральную репетицию праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 26 на 27 июня, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Генеральная репетиция «Алых парусов» пройдет без зрителей - С 19:00 в центре города будут введены ограничения для транспорта и пешеходов.
Фото: pxhere

Техническая подготовка пройдет с 20:00 до 02:30. С 19:00 в центре города будут введены ограничения для транспорта и пешеходов. Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты будут закрыты. Благовещенский мост откроют в 20:35 для выезда жителей из центра.

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Также стоит отметить, что Эрмитаж объявил о сокращении часов работы 27 июня. Главный музейный комплекс, Главный штаб и Дворец Меншикова будут открыты до 16:00, кассы закроются в 15:00.

Кроме того, 27 июня, вход на территорию Заячьего острова и Петропавловской крепости будет закрыт с 13:00. Билетные кассы закроются на час раньше – в 12:00.

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Петербург репетиция алые паруса праздник выпускников
Новости Социум

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Посол Румынии объявлен персоной нон грата.

Генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге будет закрыто, сообщает 25 июня Министерство иностранных дел РФ. Генконсул страны в Северной столице тем временем объявлен персоной нон грата.

«Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata», — указано в заявлении.

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Санкт-Петербург МИД РФ Румыния

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