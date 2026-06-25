Публика не будет допущена на генеральную репетицию праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 26 на 27 июня, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Техническая подготовка пройдет с 20:00 до 02:30. С 19:00 в центре города будут введены ограничения для транспорта и пешеходов. Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты будут закрыты. Благовещенский мост откроют в 20:35 для выезда жителей из центра.

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Также стоит отметить, что Эрмитаж объявил о сокращении часов работы 27 июня. Главный музейный комплекс, Главный штаб и Дворец Меншикова будут открыты до 16:00, кассы закроются в 15:00.

Кроме того, 27 июня, вход на территорию Заячьего острова и Петропавловской крепости будет закрыт с 13:00. Билетные кассы закроются на час раньше – в 12:00.