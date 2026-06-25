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В Ленобласти пройдет второй этап всероссийского велопроекта Tour de Russie

В Ленобласти 5 июня стартует второй этап всероссийского велопроекта Tour de Russie. Более 600 велосипедистов соберутся у курорта «Игора» для участия в заездах по трассе «Сортавала».

В Ленобласти пройдет второй этап всероссийского велопроекта Tour de Russie - Особенностью этапа станет живописный маршрут вдоль реки Вуоксы и Суходольского озера.
Фото: magnific.

Организаторы подготовили разные дистанции для участников с разным уровнем подготовки: 25 километров для новичков и 86 километров для опытных спортсменов с набором высоты около тысячи метров.

Особенностью этапа станет живописный маршрут вдоль реки Вуоксы и Суходольского озера. Участникам предстоит преодолевать подъемы с градиентом до 10%, которые будут чередоваться с видами на природные ландшафты Карельского перешейка.

После заездов в Ленобласти велокараван Tour de Russie в августе отправится в Царское Село.

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Теги

Tour de Russie велопроект Ленобласть игора спорт велоспорт
Новости Социум

В Ленобласти расширят сеть контейнерных площадок для сбора ТКО

Почти 200 новых контейнерных площадок создадут в регионе до конца 2026 года.

В 2026 году в Ленинградской области запланировано создание еще 196 новых контейнерных площадок для сбора отходов и ликвидация 52 несанкционированных свалок в рамках программы «Охрана окружающей среды». Об этом в ходе заседания правительства региона сообщила глава комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, пишет ЛенТВ24.

Также в этом году на территории области проведут капитальный ремонт 221 действующей площадки для сбора твердых коммунальных отходов. В течение 2027 года в регионе намерены обновить еще более 700 площадок и избавиться от 82 свалок. В долгосрочной программе — внедрение территориальной схемы обращения с отходами с актуальной электронной моделью до 2036 года, а также строительство современного комплекса «Рахья».

Кроме того, в ближайшем будущем планируются пересмотр нормативов накопления отходов согласно новым федеральным требованиям и ликвидация экологического ущерба в Приозерске. Для повышения эффективности работы в этой сфере первый вице-губернатор Роман Марков предложил ввести специальный рейтинг муниципалитетов, который будет формироваться на основе жалоб жителей на чистоту и состояние мусорных площадок.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

обращение с ТКО Ленинградская область

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