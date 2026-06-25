В Ленобласти 5 июня стартует второй этап всероссийского велопроекта Tour de Russie. Более 600 велосипедистов соберутся у курорта «Игора» для участия в заездах по трассе «Сортавала».

Организаторы подготовили разные дистанции для участников с разным уровнем подготовки: 25 километров для новичков и 86 километров для опытных спортсменов с набором высоты около тысячи метров.

Особенностью этапа станет живописный маршрут вдоль реки Вуоксы и Суходольского озера. Участникам предстоит преодолевать подъемы с градиентом до 10%, которые будут чередоваться с видами на природные ландшафты Карельского перешейка.

После заездов в Ленобласти велокараван Tour de Russie в августе отправится в Царское Село.