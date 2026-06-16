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Новый стадион в Подпорожье готовят к вводу в эксплуатацию

На спортивном объекте проходят финальные подготовительные работы.

В Подпорожье готовятся к открытию нового стадиона. Сейчас на спортивном объекте завершают благоустройство прилегающей территории и проводят необходимые процедуры для лицензирования футбольного поля. Об этом 16 июня рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В начале следующего месяца на стадионе будет протестирована система освещения, что позволит проводить здесь вечерние тренировки и массовые мероприятия. Проект, реализуемый в рамках программы «Спорт России», включает в себя поле с качественным искусственным покрытием, трибуны на 200 мест, комфортные раздевалки, медицинский пункт и дикторскую. Новый стадион станет площадкой для проведения футбольных матчей, городских праздников и масштабных районных событий.

«Но Подпорожье — лишь одна точка на карте. По области сейчас в работе 18 спортивных объектов. Строим спорткомплексы в Гатчине, Шлиссельбурге, Лодейном Поле и Агалатово. Стадионы — в Киришах, Луге и вот теперь в Подпорожье. Ледовую арену в Гатчине, спортшколу в Коммунаре, футбольное поле в Новой Ладоге», — рассказал губернатор.

Также в планах реализация других масштабных проектов — строительство ледовых арен, центров ракеточного спорта и специализированных спортивных школ.

«Спорт — это здоровье, характер и будущее. Наша задача — сделать его доступным для каждого: школьника, студента, ветерана, участника СВО, которому нужна реабилитация», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор также добавил, что сегодня 60,9% жителей Ленобласти регулярно занимаются спортом, и регион стремится повысить этот показатель до 70%.

Видео: Александр Дрозденко/ МАХ

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15.06.2026
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Подпорожье Александр Дрозденко спортивный стадион
Новости Происшествия outside

В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер

Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер - Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: МВД по Республике Карелия

В Карелии завершили поиски двух пропавших 15 июня несовершеннолетних сестер. Они живы и здоровы, передает региональное управление МВД России.

По имеющейся информации, девочки с вечера минувших суток находились в Петрозаводске. Помощь в поиске пропавших сестер оказывали волонтеры движения «Лиза Алерт».

Также известно, что криминальной составляющей в пропаже детей нет. Сейчас правоохранители устанавливают другие обстоятельства случившегося. 

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16.06.2026
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карелия пропали дети

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