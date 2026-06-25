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Новости Социум

В Ленобласти расширят сеть контейнерных площадок для сбора ТКО

Почти 200 новых контейнерных площадок создадут в регионе до конца 2026 года.

В 2026 году в Ленинградской области запланировано создание еще 196 новых контейнерных площадок для сбора отходов и ликвидация 52 несанкционированных свалок в рамках программы «Охрана окружающей среды». Об этом в ходе заседания правительства региона сообщила глава комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, пишет ЛенТВ24.

Также в этом году на территории области проведут капитальный ремонт 221 действующей площадки для сбора твердых коммунальных отходов. В течение 2027 года в регионе намерены обновить еще более 700 площадок и избавиться от 82 свалок. В долгосрочной программе — внедрение территориальной схемы обращения с отходами с актуальной электронной моделью до 2036 года, а также строительство современного комплекса «Рахья».

Кроме того, в ближайшем будущем планируются пересмотр нормативов накопления отходов согласно новым федеральным требованиям и ликвидация экологического ущерба в Приозерске. Для повышения эффективности работы в этой сфере первый вице-губернатор Роман Марков предложил ввести специальный рейтинг муниципалитетов, который будет формироваться на основе жалоб жителей на чистоту и состояние мусорных площадок.

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Теги

обращение с ТКО Ленинградская область
Новости Социум

Всех петербургских школьников вывезли из лагеря "Артек" в Крыму

Всего домой отправились 99 ребят. На отдыхе они пробыли только четыре дня.

Делегация из 99 петербургских школьников покинула лагерь «Артек» после принятия решения о приостановке детского отдыха в Крыму. Об этом 25 июня сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

«Из Артека уже уехали все», — приводит ее слова «Фонтанка».

Всего на момент отмены детского отдыха в Крыму находилось 257 школьников из Петербурга. Значительную часть из них составляли дети-инвалиды, получившие путевки за счет городского бюджета. По словам вице-губернатора, часть ребят была перенаправлена в лагеря Краснодарского края, остальные будут доставлены в Петербург.

Ирина Потехина добавила, что расходы по доставке детей из Анапы берет на себя город. Кроме того, родителям вернут средств за путевки. 

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