Всего домой отправились 99 ребят. На отдыхе они пробыли только четыре дня.

Делегация из 99 петербургских школьников покинула лагерь «Артек» после принятия решения о приостановке детского отдыха в Крыму. Об этом 25 июня сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

«Из Артека уже уехали все», — приводит ее слова «Фонтанка».

Всего на момент отмены детского отдыха в Крыму находилось 257 школьников из Петербурга. Значительную часть из них составляли дети-инвалиды, получившие путевки за счет городского бюджета. По словам вице-губернатора, часть ребят была перенаправлена в лагеря Краснодарского края, остальные будут доставлены в Петербург.

Ирина Потехина добавила, что расходы по доставке детей из Анапы берет на себя город. Кроме того, родителям вернут средств за путевки.