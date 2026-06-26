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Двух человек госпитализировали с места ДТП в Выборгском районе

Два человека пострадали при лобовом столкновении Volkswagen и Nissan возле поворота к урочищу Зимино в Выборгском районе Ленинградской области 25 июня около 18:30.

В больницу доставили водителя Volkswagen и пассажира Nissan. По предварительным данным, пассажира пришлось деблокировать из автомобиля. Его состояние оценивалось как тяжелое.

На месте работал личный состав 110-й пожарной части. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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15.06.2026
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ДТП Выборгский район
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Представитель РПЦ на ПМЮФ: право женщин на аборт противоречит Конституции

Руководитель секретариата Всемирного русского народного собора священник Василий Лосев заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции России.

«Сегодня существует системное противоречие подзаконных актов по отношению к Конституции. Право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции. Об этом надо задуматься в контексте толкования Конституции, в толковании этих норм», – сказал Василий Лосев

По мнению священника, основы традиционных духовных ценностей необходимо преподавать будущим юристам и медикам. Он отметил, что православным людям проще принять утверждение о начале жизни с момента зачатия, чем представителям светского общества.

«Наши предки не сомневались, что прерывание беременности является убийством ребенка до его рождения», – добавил представитель Русской православной церкви

При этом действующее российское законодательство предусматривает, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности по ее желанию допускается при наличии добровольного информированного согласия на сроке до 12 недель.

По данным врио главного врача Александровской больницы Людмилы Рошковской, за первые 4 месяца 2026 года беременность сохранили 29,9% петербурженок, находившихся на стадии репродуктивного выбора. Плановый показатель регионального проекта на 2025 год составлял 16%.

В центрах поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 2025 году проконсультировали 2,4 тысячи петербурженок. После консультаций 815 из них решили отказаться от искусственного прерывания беременности.

Также в Санкт-Петербурге предлагали увеличить финансирование социальной рекламы, направленной на сохранение беременности.

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РПЦ ПМЮФ

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