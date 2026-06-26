Жаркая погода вернется в Санкт-Петербург к 28 июня. Температура воздуха днем составит +25…+27 °C, а вода в городских водоемах уже прогрелась до +18…+21 °C.

При этом по результатам последней проверки Роспотребнадзор разрешил купание только на три из 26 обследованных пляжей Санкт-Петербурга. Требованиям соответствовали Верхнее и Среднее Суздальские озера в Выборгском районе, а также Безымянное озеро в Красном Селе.

Остальные 23 пляжа не прошли проверку по санитарно-химическим, микробиологическим или паразитологическим показателям. Неделей ранее требованиям не соответствовал ни один городской водоем.

Санитарные врачи предупреждают, что купание в загрязненной воде может привести к острым кишечным и энтеровирусным инфекциям, вирусному гепатиту А и другим заболеваниям. Внешний вид водоема не позволяет определить безопасность воды, поэтому жителям рекомендуют учитывать предупреждающие знаки.

В Санкт-Петербурге также подготовили законопроект, регулирующий создание и реконструкцию пляжей. Документ должен разграничить обязанности государственных органов по содержанию территорий и обеспечению безопасности отдыхающих.

Изменений в текущем купальном сезоне не ожидается, поскольку действующий состав Законодательного собрания завершил работу, а новый выберут осенью.