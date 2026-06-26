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Только на трех из 26 пляжей Петербурга можно безопасно купаться

Только на трех из 26 пляжей Петербурга можно безопасно купаться - Жаркая погода вернется в Санкт-Петербург к 28 июня. Температура воздуха днем составит +25…+27 °C, а
Фото: Freepik.

Жаркая погода вернется в Санкт-Петербург к 28 июня. Температура воздуха днем составит +25…+27 °C, а вода в городских водоемах уже прогрелась до +18…+21 °C.

При этом по результатам последней проверки Роспотребнадзор разрешил купание только на три из 26 обследованных пляжей Санкт-Петербурга. Требованиям соответствовали Верхнее и Среднее Суздальские озера в Выборгском районе, а также Безымянное озеро в Красном Селе.

Остальные 23 пляжа не прошли проверку по санитарно-химическим, микробиологическим или паразитологическим показателям. Неделей ранее требованиям не соответствовал ни один городской водоем.

Санитарные врачи предупреждают, что купание в загрязненной воде может привести к острым кишечным и энтеровирусным инфекциям, вирусному гепатиту А и другим заболеваниям. Внешний вид водоема не позволяет определить безопасность воды, поэтому жителям рекомендуют учитывать предупреждающие знаки.

В Санкт-Петербурге также подготовили законопроект, регулирующий создание и реконструкцию пляжей. Документ должен разграничить обязанности государственных органов по содержанию территорий и обеспечению безопасности отдыхающих.

Изменений в текущем купальном сезоне не ожидается, поскольку действующий состав Законодательного собрания завершил работу, а новый выберут осенью.

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Санкт-Петербург
Новости Социум

В Петербурге к 2030 году откроют пять новых станций метро

В Петербурге к 2030 году планируется открыть пять станций метро на Красносельско-Калининской линии, следует из проекта регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения.

Метро
Фото: Freepik.

В рамках развития метрополитена до 2030 года также предусмотрены запуск новых проходческих щитов, продление Кировско-Выборгской линии в сторону аэропорта Пулково, а также ввод в эксплуатацию десяти новых станций метро. 

Среди станций, которые планируют открыть в 2029 году — «Богатырская», «Каменка» и выход со станции «Театральная». В 2030 году ожидается открытие станций «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» и «Лиговский проспект-2», пишет «Коммерсант».

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Проект также предусматривает дальнейшее развитие сети метро. Открытие ещё шести станций запланировано на 2035 год, а трех — на 2036 год.

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