В Лодейнопольском районе Ленобласти простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО почти год назад. Денис Иванов погиб 14 июля 2025 года Ему было 42 года.

Церемония прощания и гражданская панихида прошли 23 июня в Доме народного творчества имени Ю.П. Захарова.

Боец окончил школу №3 в Лодейном Поле, после проходил срочную военную службу в ВС РФ в должности старшего повара. Затем окончил вечернюю школу и трудился в различных организациях. В 2016 году прошел обучение в «Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» по профессии электромонтер. Последним местом его работы была Лодейнопольская межрайонная больница.

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