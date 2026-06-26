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В Лодейном Поле простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО почти год назад

В Лодейнопольском районе Ленобласти простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО почти год назад. Денис Иванов погиб 14 июля 2025 года Ему было 42 года.

Церемония прощания и гражданская панихида прошли 23 июня в Доме народного творчества имени Ю.П. Захарова.  

В Лодейном Поле простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО почти год назад - Денис Иванов погиб 14 июля 2025 года Ему было 42 года.
Фото: администрация Лодейнопольского района

Боец окончил школу №3 в Лодейном Поле, после проходил срочную военную службу в ВС РФ в должности старшего повара. Затем окончил вечернюю школу и трудился в различных организациях. В 2016 году прошел обучение в «Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» по профессии электромонтер. Последним местом его работы была Лодейнопольская межрайонная больница.

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В июле 2023 года сержант заключил контракт с Министерством обороны РФ. В мае 2024 года он удостоился медали «Русская земля».

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В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы

В Ленинградской области в ближайшие годы шесть природных объектов получат особый охранный статус. Об этом сообщили в комитете по природным ресурсам региона.

В перечень будущих памятников природы регионального значения вошли каньон реки Сума, Гатчинские ключевые болота и известняки, низинное болото к западу от деревни Березняк, природная территория «Ольховка», водопад Падунец и Ландышевка.

В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы - К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количес
Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти

Сейчас специалисты комитета совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий (ООПТ) проводят комплексные научные обследования. Эксперты уточняют границы будущих природоохранных зон, исследуют экосистемы и определяют наиболее ценные природные комплексы.

«Создание новых особо охраняемых природных территорий — это вклад в устойчивое развитие Ленинградской области. Мы сохраняем уникальные природные комплексы, поддерживаем биологическое разнообразие и создаем условия, чтобы жители и будущие поколения могли видеть природу нашего региона такой, какой мы знаем ее сегодня», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор.

К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количество довести до 94.

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Теги

памятник природы ООПТ Ленобласть

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