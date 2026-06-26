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Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении

Россельхознадзор временно приостановил сертификацию рыбной продукции еще двух армянских предприятий, в результате чего под ограничения попали поставки всей рыбы и рыбной продукции из Армении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении - Россельхознадзор временно приостановил сертификацию рыбной продукции еще двух армянских предприятий,
Фото: magnific.

Ранее Россельхознадзор обращался к армянской стороне с просьбой приостановить сертификацию всей рыбной продукции, кроме товаров двух предприятий, которые участвовали в инспекции. Однако теперь и продукция этих предприятий перестала сертифицироваться «до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов».

В конце мая и начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды. Со 2 июня ведомство попросило Армению приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован.

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В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы

В Ленинградской области в ближайшие годы шесть природных объектов получат особый охранный статус. Об этом сообщили в комитете по природным ресурсам региона.

В перечень будущих памятников природы регионального значения вошли каньон реки Сума, Гатчинские ключевые болота и известняки, низинное болото к западу от деревни Березняк, природная территория «Ольховка», водопад Падунец и Ландышевка.

В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы - К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количес
Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти

Сейчас специалисты комитета совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий (ООПТ) проводят комплексные научные обследования. Эксперты уточняют границы будущих природоохранных зон, исследуют экосистемы и определяют наиболее ценные природные комплексы.

«Создание новых особо охраняемых природных территорий — это вклад в устойчивое развитие Ленинградской области. Мы сохраняем уникальные природные комплексы, поддерживаем биологическое разнообразие и создаем условия, чтобы жители и будущие поколения могли видеть природу нашего региона такой, какой мы знаем ее сегодня», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор.

К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количество довести до 94.

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Теги

памятник природы ООПТ Ленобласть

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