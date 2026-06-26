Россельхознадзор временно приостановил сертификацию рыбной продукции еще двух армянских предприятий, в результате чего под ограничения попали поставки всей рыбы и рыбной продукции из Армении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее Россельхознадзор обращался к армянской стороне с просьбой приостановить сертификацию всей рыбной продукции, кроме товаров двух предприятий, которые участвовали в инспекции. Однако теперь и продукция этих предприятий перестала сертифицироваться «до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов».

В конце мая и начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды. Со 2 июня ведомство попросило Армению приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован.