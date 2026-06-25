В корпорации заявили, что такое решение связано с необходимостью соблюдения санкций.
Apple удалила ряд российских приложений из App Store в связи с действующими против РФ санкциями, сообщают СМИ 25 июня. При этом какие именно ограничения являются причиной принятого решения, не указывается.
Напомним, 25 июня из App Store пропал целый ряд российских приложений, в том числе все сервисы VK. Примечательно, что компания не находится под действием западных санкций. Ограничения ранее вводились только против главы холдинга.