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В Apple объяснили удаление российских приложений из App Store

В корпорации заявили, что такое решение связано с необходимостью соблюдения санкций.

Apple удалила ряд российских приложений из App Store в связи с действующими против РФ санкциями, сообщают СМИ 25 июня. При этом какие именно ограничения являются причиной принятого решения, не указывается.

Напомним, 25 июня из App Store пропал целый ряд российских приложений, в том числе все сервисы VK. Примечательно, что компания не находится под действием западных санкций. Ограничения ранее вводились только против главы холдинга.

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24.06.2026
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Новости Социум

Всех петербургских школьников вывезли из лагеря "Артек" в Крыму

Всего домой отправились 99 ребят. На отдыхе они пробыли только четыре дня.

Делегация из 99 петербургских школьников покинула лагерь «Артек» после принятия решения о приостановке детского отдыха в Крыму. Об этом 25 июня сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

«Из Артека уже уехали все», — приводит ее слова «Фонтанка».

Всего на момент отмены детского отдыха в Крыму находилось 257 школьников из Петербурга. Значительную часть из них составляли дети-инвалиды, получившие путевки за счет городского бюджета. По словам вице-губернатора, часть ребят была перенаправлена в лагеря Краснодарского края, остальные будут доставлены в Петербург.

Ирина Потехина добавила, что расходы по доставке детей из Анапы берет на себя город. Кроме того, родителям вернут средств за путевки. 

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