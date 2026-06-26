Уголовное дело об убийстве завели после гибели 55-летнего мужчины в квартире на Столичной улице в Кудрово Всеволожского района.

По данным следствия, вечером 24 июня потерпевший распивал алкоголь вместе с 25-летним знакомым. Между мужчинами произошла ссора, во время которой молодой человек затянул на шее знакомого провод от электрического утюга.

Мужчина скончался, подозреваемый скрылся с места преступления, но его задержали. Следствие направило в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.