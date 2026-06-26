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Новости Происшествия

Молодой мужчина задушил знакомого проводом от утюга во Всеволожском районе

Уголовное дело об убийстве завели после гибели 55-летнего мужчины в квартире на Столичной улице в Кудрово Всеволожского района.

По данным следствия, вечером 24 июня потерпевший распивал алкоголь вместе с 25-летним знакомым. Между мужчинами произошла ссора, во время которой молодой человек затянул на шее знакомого провод от электрического утюга.

Мужчина скончался, подозреваемый скрылся с места преступления, но его задержали. Следствие направило в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Всеволожский район Ленинградская область Кудрово
Новости Происшествия

Нетрезвый иностранец без прав сбил насмерть пешехода в Лужском районе

Пьяный водитель Volkswagen Sharan насмерть сбил 52-летнего пешехода в дачном массиве Мшинская Лужского района 25 июня около 19:30.

ДТП произошло на улице Кордон Караулка. По данным полиции, мужчина переходил проезжую часть и попал под автомобиль. От полученных травм он скончался на месте.

За рулем минивена находился 58-летний гражданин Беларуси, ранее лишенный водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Водителя доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол и поместили в спецприемник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверка продолжается.

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22.06.2026
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Теги

Лужский район ДТП Мшинская Ленинградская область

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