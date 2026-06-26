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Главный онколог Минздрава назвал самый распространенный вид рака в мире

врач
Фото: Freepik.

Рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире, сообщил главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, среди женщин одним из наиболее распространенных видов онкологии остается рак молочной железы, а среди мужчин – рак предстательной железы.

Независимо от пола в число наиболее часто выявляемых злокачественных новообразований также входит колоректальный рак. Он занимает одну из ведущих позиций и среди причин смертности от онкологических заболеваний.

По данным Международного агентства по изучению рака, в 2022 году в мире выявили более 1,5 миллиона случаев рака кожи. Около 330 тысяч из них пришлось на меланому, от которой умерли почти 60 тысяч человек.

В России опухоли кожи также занимают первое место в структуре онкологических заболеваний. Одним из основных факторов риска является воздействие ультрафиолетового излучения.

Заболеваемость меланомой продолжает расти. По прогнозу Skin Cancer Foundation, в 2026 году число новых случаев заболевания в США увеличится на 10,6% по сравнению с предыдущим годом.

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Новости Социум

На «Дороге жизни» демонтируют памятные километровые столбы для ремонта

В Ленобласти стартовала масштабная реставрация мемориалов «Дороги жизни» и «Зеленый пояс Славы», сообщила пресс-служба администрации Всеволожского района.

На мемориалах «Разорванное кольцо» и «Цветок жизни» уже обустраивают строительные площадки. В рамках работ планируется обновить скульптуры, благоустроить территории, установить освещение и системы видеонаблюдения.

Кроме того, километровые столбы с «Дороги жизни» временно демонтируют для проведения ремонтных работ. Их отправят в мастерские для восстановления, а после завершения работ вернут на место.

Основные реставрационные работы запланированы на 2026–2027 годы.

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