Рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире, сообщил главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, среди женщин одним из наиболее распространенных видов онкологии остается рак молочной железы, а среди мужчин – рак предстательной железы.

Независимо от пола в число наиболее часто выявляемых злокачественных новообразований также входит колоректальный рак. Он занимает одну из ведущих позиций и среди причин смертности от онкологических заболеваний.

По данным Международного агентства по изучению рака, в 2022 году в мире выявили более 1,5 миллиона случаев рака кожи. Около 330 тысяч из них пришлось на меланому, от которой умерли почти 60 тысяч человек.

В России опухоли кожи также занимают первое место в структуре онкологических заболеваний. Одним из основных факторов риска является воздействие ультрафиолетового излучения.

Заболеваемость меланомой продолжает расти. По прогнозу Skin Cancer Foundation, в 2026 году число новых случаев заболевания в США увеличится на 10,6% по сравнению с предыдущим годом.