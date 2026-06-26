Пьяный водитель Volkswagen Sharan насмерть сбил 52-летнего пешехода в дачном массиве Мшинская Лужского района 25 июня около 19:30.

ДТП произошло на улице Кордон Караулка. По данным полиции, мужчина переходил проезжую часть и попал под автомобиль. От полученных травм он скончался на месте.

За рулем минивена находился 58-летний гражданин Беларуси, ранее лишенный водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Водителя доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол и поместили в спецприемник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверка продолжается.