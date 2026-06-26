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Новости Происшествия

Нетрезвый иностранец без прав сбил насмерть пешехода в Лужском районе

Пьяный водитель Volkswagen Sharan насмерть сбил 52-летнего пешехода в дачном массиве Мшинская Лужского района 25 июня около 19:30.

ДТП произошло на улице Кордон Караулка. По данным полиции, мужчина переходил проезжую часть и попал под автомобиль. От полученных травм он скончался на месте.

За рулем минивена находился 58-летний гражданин Беларуси, ранее лишенный водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Водителя доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол и поместили в спецприемник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверка продолжается.

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Лужский район ДТП Мшинская Ленинградская область
Новости Социум

На «Дороге жизни» демонтируют памятные километровые столбы для ремонта

В Ленобласти стартовала масштабная реставрация мемориалов «Дороги жизни» и «Зеленый пояс Славы», сообщила пресс-служба администрации Всеволожского района.

На мемориалах «Разорванное кольцо» и «Цветок жизни» уже обустраивают строительные площадки. В рамках работ планируется обновить скульптуры, благоустроить территории, установить освещение и системы видеонаблюдения.

Кроме того, километровые столбы с «Дороги жизни» временно демонтируют для проведения ремонтных работ. Их отправят в мастерские для восстановления, а после завершения работ вернут на место.

Основные реставрационные работы запланированы на 2026–2027 годы.

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Дорона жизни Всеволожский район Ленобласть ремонт

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