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Новости Социум

В Петербурге к 2030 году откроют пять новых станций метро

В Петербурге к 2030 году планируется открыть пять станций метро на Красносельско-Калининской линии, следует из проекта регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения.

Метро
Фото: Freepik.

В рамках развития метрополитена до 2030 года также предусмотрены запуск новых проходческих щитов, продление Кировско-Выборгской линии в сторону аэропорта Пулково, а также ввод в эксплуатацию десяти новых станций метро. 

Среди станций, которые планируют открыть в 2029 году — «Богатырская», «Каменка» и выход со станции «Театральная». В 2030 году ожидается открытие станций «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» и «Лиговский проспект-2», пишет «Коммерсант».

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Проект также предусматривает дальнейшее развитие сети метро. Открытие ещё шести станций запланировано на 2035 год, а трех — на 2036 год.

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Петербург метро
Новости Социум

В России предложили ограничить индексацию тарифов ЖКХ одним разом в год

Группа депутатов во главе с председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму РФ пакет законопроектов, направленных на ограничение роста тарифов жилищно-коммунальных услуг.

Первый законопроект предусматривает введение моратория на повышение тарифов ЖКХ с 1 июля по 31 декабря 2026 года, что предполагает отмену запланированной на 1 октября индексации.

Второй документ предлагает установить правило, согласно которому тарифы могут повышаться не чаще одного раза в год. Третий законопроект предусматривает обязательное согласование любых повышений тарифов, включая региональные индексы, с Госдумой. При этом рост тарифов не должен превышать уровень инфляции.

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Миронов заявил, что действующая система позволяет регионам значительно увеличивать платежи за счёт дополнительных коэффициентов и отклонений от базовых индексов. По его мнению, постоянное повышение тарифов не приводит к улучшению качества коммунальных услуг и не снижает аварийность в отрасли.

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ЖКУ ЖУХ госдума Россия

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