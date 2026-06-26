В Петербурге к 2030 году планируется открыть пять станций метро на Красносельско-Калининской линии, следует из проекта регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения.

В рамках развития метрополитена до 2030 года также предусмотрены запуск новых проходческих щитов, продление Кировско-Выборгской линии в сторону аэропорта Пулково, а также ввод в эксплуатацию десяти новых станций метро.

Среди станций, которые планируют открыть в 2029 году — «Богатырская», «Каменка» и выход со станции «Театральная». В 2030 году ожидается открытие станций «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» и «Лиговский проспект-2», пишет «Коммерсант».

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Проект также предусматривает дальнейшее развитие сети метро. Открытие ещё шести станций запланировано на 2035 год, а трех — на 2036 год.