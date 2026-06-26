Ущемление прав русскоязычных жителей в Прибалтике должно быть осуждено на глобальном уровне, заявил сенатор.

Россия намерена обратиться в Международный суд ООН с жалобами на Латвию, Литву и Эстонию из-за системных нарушений прав русскоязычного населения. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках Петербургского международного юридического форума.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, отметил, что притеснения русскоязычных граждан в Прибалтике действительно носят системный характер. С момента распада СССР местные власти последовательно ограничивали права людей, видя в них потенциальную угрозу.

Парламентарий подчеркнул, что дискриминационная политика стран Балтии, которая зачастую проходит при молчаливом одобрении Брюсселя, требует международной реакции.

«Несмотря на то, что институты ООН сейчас переживают не самые лучшие времена, они по-прежнему сохраняют авторитет. Предвзятая, ущемляющая права политика прибалтийских властей должна быть осуждена на глобальном уровне», — цитирует сенатора ЛенТВ24.