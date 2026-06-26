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Реставрация Фридрихсгамских ворот в Выборге на финишной прямой

В Выборге завершают работы на историческом памятнике середины XVIII века.

Реставрация Фридрихсгамских ворот в Выборге на финишной прямой - В Выборге завершают работы на историческом памятнике середины XVIII века.
Фото: Владимир Цой/ Соцсети

В Выборге близится к концу реставрация Фридрихсгамских ворот, что станет финальным этапом по благоустройству пешеходного пути от Выборгского замка до парка Монрепо. О завершении работ на объекте сообщил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой.

Восстановление Фридрихсгамских ворот является частью комплексного проекта, который уже включил в себя реставрацию Равелинных ворот и приведение в порядок Кордегардии. Объединение этих локаций в единый пешеходный маршрут через Кронверк позволит горожанам и туристам комфортно перемещаться между ключевыми историческими точками Выборга.

Сейчас специалисты завершают укладку мощения между объектами, после чего маршрут будет открыт для посещения. Проект реализуется при финансовой поддержке регионального бюджета и музея-заповедника «Монрепо».

Параллельно с этим продолжаются работы по восстановлению элементов Аннинских укреплений. По словам Владимира Цоя, уже заключены контракты на проектирование и реставрационные работы для других памятников Кронверка, запланированные на 2026–2027 годы.

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Первый законопроект предусматривает введение моратория на повышение тарифов ЖКХ с 1 июля по 31 декабря 2026 года, что предполагает отмену запланированной на 1 октября индексации.

Второй документ предлагает установить правило, согласно которому тарифы могут повышаться не чаще одного раза в год. Третий законопроект предусматривает обязательное согласование любых повышений тарифов, включая региональные индексы, с Госдумой. При этом рост тарифов не должен превышать уровень инфляции.

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Миронов заявил, что действующая система позволяет регионам значительно увеличивать платежи за счёт дополнительных коэффициентов и отклонений от базовых индексов. По его мнению, постоянное повышение тарифов не приводит к улучшению качества коммунальных услуг и не снижает аварийность в отрасли.

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