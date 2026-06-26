В Выборге завершают работы на историческом памятнике середины XVIII века.

В Выборге близится к концу реставрация Фридрихсгамских ворот, что станет финальным этапом по благоустройству пешеходного пути от Выборгского замка до парка Монрепо. О завершении работ на объекте сообщил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой.

Восстановление Фридрихсгамских ворот является частью комплексного проекта, который уже включил в себя реставрацию Равелинных ворот и приведение в порядок Кордегардии. Объединение этих локаций в единый пешеходный маршрут через Кронверк позволит горожанам и туристам комфортно перемещаться между ключевыми историческими точками Выборга.

Сейчас специалисты завершают укладку мощения между объектами, после чего маршрут будет открыт для посещения. Проект реализуется при финансовой поддержке регионального бюджета и музея-заповедника «Монрепо».

Параллельно с этим продолжаются работы по восстановлению элементов Аннинских укреплений. По словам Владимира Цоя, уже заключены контракты на проектирование и реставрационные работы для других памятников Кронверка, запланированные на 2026–2027 годы.