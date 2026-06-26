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Мошенница заработала 4 млн рублей на авансах по сделкам с недвижимостью в Тосненском районе

Жительницу Тосненского района приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью на сумму более 4 миллионов рублей.

По данным прокуратуры Ленинградской области, 44-летняя Наталья Б., представлялась агентом по недвижимости и обещала клиентам помочь с проведением сделок. Женщина получала аванс за свои услуги, после чего переставала выходить на связь. Деньги она тратила на личные нужды.

Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. Суд признал Наталью Б., виновной в мошенничестве в крупном размере. Кроме лишения свободы, с нее взыщут 4,2 миллиона рублей по гражданским искам потерпевших.

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08.02.2025
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Теги

Тосненский район Ленинградская область
Новости Социум

Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

Ему было 73 года.

Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов - Ему было 73 года.
Фото: Kremlin. ru/ wikimedia. org (CC BY 4.0)

На 74-м году жизни скончался почетный президент Единой лиги ВТБ и бывший министр обороны РФ Сергей Иванов. Об этом 26 июня сообщает ТАСС.

«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Почетный президент Единой Лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», — подтвердили в Лиге.

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Сергей Иванов

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