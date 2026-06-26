Жительницу Тосненского района приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью на сумму более 4 миллионов рублей.

По данным прокуратуры Ленинградской области, 44-летняя Наталья Б., представлялась агентом по недвижимости и обещала клиентам помочь с проведением сделок. Женщина получала аванс за свои услуги, после чего переставала выходить на связь. Деньги она тратила на личные нужды.

Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. Суд признал Наталью Б., виновной в мошенничестве в крупном размере. Кроме лишения свободы, с нее взыщут 4,2 миллиона рублей по гражданским искам потерпевших.