Теперь виновнику ДТП грозит лишение прав или административный арест.

Сотрудники полиции Петербурга задержали водителя автомобиля фиксации нарушений ПДД, который допустил наезд на велосипедиста, и скрылся с места аварии. Об этом 26 июня сообщает городской главк МВД.

«По Невскому проспекту водитель «Лады» в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 36-летнего велосипедиста, после чего провез его несколько метров на капоте. На ближайшем повороте велосипедист не удержался и упал на тротуар, а водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в ведомстве.

Указывается, что велосипедист не получил серьезных травм и отказался от медицинской помощи. В отношении водителя составлен протокол. Теперь мужчине грозит лишение прав или административный арест.

Как ранее рассказали в Городском центре управления парковками, водитель, допустивший наезд на велосипедиста, является сотрудником подрядной организации. Его уже отстранили от работы, также с ним расторгнут трудовой договор. Соответствующие меры будут приняты и в отношении компании, где работал нарушитель.