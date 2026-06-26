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Новости Происшествия

В Петербурге задержан водитель машины фотофиксации нарушений, прокативший велосипедиста на капоте

Теперь виновнику ДТП грозит лишение прав или административный арест.

В Петербурге задержан водитель машины фотофиксации нарушений, прокативший велосипедиста на капоте - Теперь виновнику ДТП грозит лишение прав или административный арест.
Фото: 78. ru

Сотрудники полиции Петербурга задержали водителя автомобиля фиксации нарушений ПДД, который допустил наезд на велосипедиста, и скрылся с места аварии. Об этом 26 июня сообщает городской главк МВД. 

«По Невскому проспекту водитель «Лады» в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 36-летнего велосипедиста, после чего провез его несколько метров на капоте.  На ближайшем повороте велосипедист не удержался и упал на тротуар, а водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в ведомстве.

Указывается, что велосипедист не получил серьезных травм и отказался от медицинской помощи. В отношении водителя составлен протокол. Теперь мужчине грозит лишение прав или административный арест.

Как ранее рассказали в Городском центре управления парковками, водитель, допустивший наезд на велосипедиста, является сотрудником подрядной организации. Его уже отстранили от работы, также с ним расторгнут трудовой договор. Соответствующие меры будут приняты и в отношении компании, где работал нарушитель.

Теги

Петербург ДТП
Новости Социум

В МФЦ Гатчинского округа можно оформить предоставление жилья для семей участников СВО

В филиале МФЦ «Гатчинский» начали принимать документы на новую услугу — предоставление жилых помещений по договорам социального найма семьям участников СВО.

Это решение поможет семьям, нуждающимся в жилье или желающим улучшить жилищные условия на территории Гатчинского округа Ленобласти. Новую услугу можно получить в любом МФЦ Гатчинского МО - филиале, отделе или удаленном рабочем месте (УРМ и ТОСП).

Эта мера социальной поддержки организована администрацией Гатчинского МО Ленобласти.

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Теги

МФЦ Гатчинский округ Ленобласть

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