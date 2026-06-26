weather 20.6°
$ 75.63
85.77

Главная / Новости / В Ленобласти растет число специалистов в амбулаторном звене

Новости Социум

В Ленобласти растет число специалистов в амбулаторном звене

Прирост числа специалистов в амбулаторном звене в Ленобласти за последнее время составил 5,8%. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной кадровому вопросу и национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», сообщил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

«К решению кадрового вопроса мы подходим комплексно. Это меры соцподдержки уже работающих медиков, но также и работа на перспективу: мы привлекаем будущие кадры буквально со школьной, а затем и студенческой скамьи», - сообщил Жарков.

До 2034 года в Ленобласти запланированы модернизация первичного звена, строительство и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и поликлиник, развитие санитарной авиации и мобильных форм работы. Под эти инфраструктурные решения заранее планируется целевое обучение.

Председатель комздрава напомнил, что в регионе действует комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов, включая программу «Земский доктор/фельдшер», увеличенный размер стипендии для студентов-целевиков, ежегодные выплаты врачам дефицитных специальностей, компенсации расходов на ЖКУ и аренду квартиры, а также возможность договора социального найма с последующей приватизацией квартиры.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко рассказал, как Ленобласть поддерживает работников здравоохранения
Глава Ленобласти подчеркнул, что за качеством здравоохранения прежде всего стоят люди. Их поддержке в регионе уделяется особое внимание. Фото: Алексан...
21.06.2026
291

Теги

здравоохранение Ленобласть Жарков
Новости Экономика

Зумеры формируют новый профиль частного инвестора

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили поведение инвесторов в возрасте до 30 лет.  Анализ примерно 1 млн портфелей данной возрастной группы показал, что те опираются на сбалансированную структуру вложений, защитные инструменты и цифровые сервисы.

Зумеры формируют новый профиль частного инвестора - Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили пове
Фото: magnific/ senivpetro

Рынок частных инвестиций в России продолжает расти и молодеть. По данным Московской биржи, число частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам мая 2026 года превысило 41,6 млн человек, а приток средств физлиц только за последний месяц составил 195,2 млрд рублей. На этом фоне меняется и профиль типичного инвестора.

По данным ВТБ Мои Инвестиции, в портфеле инвестора до 30 лет 46% занимают облигации, 30% — паи фондов, 18% — акции, 6% — денежные средства и драгоценные металлы. А средний размер портфеля составляет без малого 280 тысяч рублей.

Эксперты также отмечают, что молодёжь активнее других возрастных групп подключает ИИ-решения. Уже более 7% инвесторов пользуются сервисом инвестиционного консультирования «Интеллект», и среди молодых пользователей его доля особенно высока. Самая популярная стратегия — «Вечный портфель», на неё приходится 52% подключений в этой аудитории.

Вам будет интересно
Эксперты ВТБ заявляют о сохранении сберегательной активности населения
По оценкам экспертов ВТБ, текущая настройка денежно-кредитной политики Банка России по плавному снижению ключевой ставки позволяет восстанавливаться о...
19.06.2026
448

Теги

зумеры ВТБ

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться