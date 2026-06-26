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В МВД объяснили причины очередей за загранпаспортами в Петербурге и Ленобласти

За пять месяцев 2026 года в подразделениях по вопросам миграции Петербурга и Ленобласти оформили более 190 тысяч заграничных паспортов - это на 22% больше, чем годом ранее. Однако горожане столкнулись с очередями при получении документов.

В МВД России отметили, что проблемы при оказании государственной услуги затрагивают в первую очередь густонаселенные районы Петербурга и Ленобласти, а также подразделения по вопросам миграции с удобной транспортной доступностью. В настоящее время также фиксируется значительное количество заявителей, осуществляющих запись сразу в несколько подразделений. Кроме того, многие приходят заблаговременно, не ориентируясь на время записи, пишет издание 78.

В связи с возросшим количеством заявителей в подразделениях по вопросам миграции увеличили количество сотрудников, пересмотрели часы приема и количество слотов для предварительной записи.

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Теги

Мвд Петербург Ленобласть загранспаспорт
Новости outside

Подросток попал в реанимацию, сливая бензин "дедовским" способом

Юноша ремонтировал мопед и ему срочно понадобилось слить бензин. Через несколько часов подросток уже был в реанимации.

В Приморском крае 16-летний юноша получил тяжелое отравление, случайно проглотив бензин. В результате подростка госпитализировали в реанимацию.

Как рассказали в Находкинской городской больнице, парень ремонтировал свой мопед в гараже. В какой-то момент ему понадобился бензин, и он решил его слить из бака «дедовским» способом. В результате юноша наглотался топлива.

«Подросток решил использовать один из самых известных и опасных способов — создать в шланге отрицательное давление ртом. В результате он наглотался топлива, а родителям рассказал о случившимся, только когда вернулся домой", — рассказали в медучреждении.

Родители экстренно доставили ребенка в больницу, к тому моменту отправление длилось уже более трех часов. Состояние мальчика ухудшалось все больше. Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего в реанимацию.

Благодаря грамотным действиям специалистов, подростка удалось спасти. Сейчас он проходит необходимое лечение.

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Фото на миниатюре: magnific/ prostooleh

Теги

топливо Реанимация отравление

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