За пять месяцев 2026 года в подразделениях по вопросам миграции Петербурга и Ленобласти оформили более 190 тысяч заграничных паспортов - это на 22% больше, чем годом ранее. Однако горожане столкнулись с очередями при получении документов.

В МВД России отметили, что проблемы при оказании государственной услуги затрагивают в первую очередь густонаселенные районы Петербурга и Ленобласти, а также подразделения по вопросам миграции с удобной транспортной доступностью. В настоящее время также фиксируется значительное количество заявителей, осуществляющих запись сразу в несколько подразделений. Кроме того, многие приходят заблаговременно, не ориентируясь на время записи, пишет издание 78.

В связи с возросшим количеством заявителей в подразделениях по вопросам миграции увеличили количество сотрудников, пересмотрели часы приема и количество слотов для предварительной записи.