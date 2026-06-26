Юноша ремонтировал мопед и ему срочно понадобилось слить бензин. Через несколько часов подросток уже был в реанимации.
В Приморском крае 16-летний юноша получил тяжелое отравление, случайно проглотив бензин. В результате подростка госпитализировали в реанимацию.
Как рассказали в Находкинской городской больнице, парень ремонтировал свой мопед в гараже. В какой-то момент ему понадобился бензин, и он решил его слить из бака «дедовским» способом. В результате юноша наглотался топлива.
Родители экстренно доставили ребенка в больницу, к тому моменту отправление длилось уже более трех часов. Состояние мальчика ухудшалось все больше. Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего в реанимацию.
Благодаря грамотным действиям специалистов, подростка удалось спасти. Сейчас он проходит необходимое лечение.
Фото на миниатюре: magnific/ prostooleh