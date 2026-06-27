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Новости Социум

В Ломоносовского районе привели в порядок площадки для сбора ТКО

В Кипенском поселении ликвидировали несанкционированные свалки у площадок ТКО.

В Ломоносовского районе привели в порядок площадки для сбора ТКО - В Кипенском поселении ликвидировали несанкционированные свалки у площадок ТКО.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области очистили территорию вблизи контейнерных площадок после вмешательства Комитета госэконадзора.

Нарушение было выявлено в ходе выездной проверки, проведенной специалистами регионального Эконадзора. Инспекторы обнаружили в деревне Глухово навалы отработанных автомобильных покрышек, а в деревне Шундорово складировали старую мебели.

По результатам проверки в адрес администрации Кипенского поселения было направлено предостережение с требованием очистить земельные участки. Местные власти оперативно отреагировали на требование. Площадки были приведены в надлежащее состояние, а накопившийся мусор вывезен на специализированные полигоны. 

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Теги

эконадзор обращение с ТКО
Новости Происшествия

Ребенок на велосипеде пострадал после столкновения с мотоциклом в Гатчинском округе

Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту аварии с пострадавшим 8-летним ребенком в Гатчинском округе. Мальчик на велосипеде выехал на дорогу и столкнулся с мотоциклом. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице, передает главк МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По имеющейся информации, авария произошла в поселке Тайцы 26 июня. Мужчина за рулем мотоцикла «Shineray» на улице Советской столкнулся с 8-летним велосипедистом, который выехал на проезжую часть.

«В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — указано в сообщении.

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Гатчинский округ авария

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