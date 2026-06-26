Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности МЧС России до 307 тысяч человек.
Ранее установленная штатная численность составляла 303 107 человек.
В новую численность входят военнослужащие спасательных воинских формирований, сотрудники федеральной противопожарной службы, федеральные государственные гражданские служащие, а также лица без специальных или воинских званий.
Предыдущее повышение численности рядов МЧС было в январе 2023 года. Тогда численность была увеличена примерно на 15 тысяч человек.