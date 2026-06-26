Женщина решила прогнать шумных подростков со двора и применила пневматическое оружие.

Суд в Киришах признал 48-летнюю жительницу виновной в хулиганстве с применением оружия. Женщина открыла стрельбу из пневматики по 14-летней девочке.

Как сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области, инцидент произошел в начале ноября 2025 года в одной из квартир города. Обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, произвела не менее четырех выстрелов из пневматического пистолета в сторону несовершеннолетней. В результате 14-летняя пострадавшая получила ранения.

В ходе следствия оружие было изъято. По решению суда женщина приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком.