weather 17.5°
$ 77.06
87.40

Главная / Новости / Путин увеличил штатную численность МЧС России

Новости Социум

Путин увеличил штатную численность МЧС России

Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности МЧС России до 307 тысяч человек.

Ранее установленная штатная численность составляла 303 107 человек.

В новую численность входят военнослужащие спасательных воинских формирований, сотрудники федеральной противопожарной службы, федеральные государственные гражданские служащие, а также лица без специальных или воинских званий.

Вам будет интересно
Между Россией и Украиной прошел обмен военнопленными
Домой вернутся 160 российских военнослужащих.  Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160 человек. Об этом в пятницу, 26...
26.06.2026
167

Предыдущее повышение численности рядов МЧС было в январе 2023 года. Тогда численность была увеличена примерно на 15 тысяч человек.

Теги

Путин мчс россии штат
Новости Происшествия

В Киришах местная жительница отделалась условным сроком за стрельбу по подростку из пневмата

Женщина решила прогнать шумных подростков со двора и применила пневматическое оружие.

Суд в Киришах признал 48-летнюю жительницу виновной в хулиганстве с применением оружия. Женщина открыла стрельбу из пневматики по 14-летней девочке.

Как сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области, инцидент произошел в начале ноября 2025 года в одной из квартир города. Обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, произвела не менее четырех выстрелов из пневматического пистолета в сторону несовершеннолетней. В результате 14-летняя пострадавшая получила ранения.

В ходе следствия оружие было изъято. По решению суда женщина приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

Вам будет интересно
В Петербурге служебный автомобиль прокатил велосипедиста на капоте
При проверке выяснилось, что автомобиль, сбивший местного жителя, осуществлял фотофиксацию, а водитель является сотрудником подрядной компании. Фото:...
26.06.2026
130

Теги

Кириши уголовное дело

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов
Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

14:54 26.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться