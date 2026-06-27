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Штормовое предупреждение вводят в Ленобласти до вечера 27 июня

Сегодня в регионе местами пройдут дожди с грозой.

В субботу, 27 июня, в Ленинградской области будет действовать штормовое предупреждение. Как передает Гидрометцентр России, в регионе местами ожидаются неблагоприятные погодные условия.

«Гроза. Период предупреждения с 09 ч. 27 июня до 21 ч. 27 июня местами грозы», — говорится в прогнозе.

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Теги

штормовое предупреждение Гидрометцентр в России
Новости Социум

В Ломоносовского районе привели в порядок площадки для сбора ТКО

В Кипенском поселении ликвидировали несанкционированные свалки у площадок ТКО.

В Ломоносовского районе привели в порядок площадки для сбора ТКО - В Кипенском поселении ликвидировали несанкционированные свалки у площадок ТКО.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области очистили территорию вблизи контейнерных площадок после вмешательства Комитета госэконадзора.

Нарушение было выявлено в ходе выездной проверки, проведенной специалистами регионального Эконадзора. Инспекторы обнаружили в деревне Глухово навалы отработанных автомобильных покрышек, а в деревне Шундорово складировали старую мебели.

По результатам проверки в адрес администрации Кипенского поселения было направлено предостережение с требованием очистить земельные участки. Местные власти оперативно отреагировали на требование. Площадки были приведены в надлежащее состояние, а накопившийся мусор вывезен на специализированные полигоны. 

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Теги

эконадзор обращение с ТКО

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