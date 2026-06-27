В Кипенском поселении ликвидировали несанкционированные свалки у площадок ТКО.

В Ломоносовском районе Ленинградской области очистили территорию вблизи контейнерных площадок после вмешательства Комитета госэконадзора.

Нарушение было выявлено в ходе выездной проверки, проведенной специалистами регионального Эконадзора. Инспекторы обнаружили в деревне Глухово навалы отработанных автомобильных покрышек, а в деревне Шундорово складировали старую мебели.

По результатам проверки в адрес администрации Кипенского поселения было направлено предостережение с требованием очистить земельные участки. Местные власти оперативно отреагировали на требование. Площадки были приведены в надлежащее состояние, а накопившийся мусор вывезен на специализированные полигоны.