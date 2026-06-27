Соответствующие поправки в законодательство утвердил президент страны.
Президент Финляндии Александр Стубб одобрил изменения в законодательство, отменяющие мораторий на ввоз, хранение, производство и использование ядерного оружия. Об этом сообщают финские СМИ.
Согласно закону, поправки отменяют ограничения, которые ранее запрещали любое присутствие ядерных вооружений в стране. Решение было также поддержано парламентом страны.
Министр обороны Финляндии добавил, что нововведения вступят в законную силу 1 июля.
Фото на миниатюре: magnific/ wirestock