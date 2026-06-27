weather 20.4°
$ 77.06
87.40

Главная / Новости / Финляндия с 1 июля сможет ввозить, хранить и изготавливать ядерное оружие

Новости outside

Финляндия с 1 июля сможет ввозить, хранить и изготавливать ядерное оружие

Соответствующие поправки в законодательство утвердил президент страны. 

Президент Финляндии Александр Стубб одобрил изменения в законодательство, отменяющие мораторий на ввоз, хранение, производство и использование ядерного оружия. Об этом сообщают финские СМИ.

Согласно закону, поправки отменяют ограничения, которые ранее запрещали любое присутствие ядерных вооружений в стране. Решение было также поддержано парламентом страны.

Министр обороны Финляндии добавил, что нововведения вступят в законную силу 1 июля. 

Вам будет интересно
В Финляндии проводят закрытые курсы по подготовке к войне для элиты и высшего руководства
Фото: Freepik. Финские политики, руководители крупных компаний, представители культуры и высшего командования армии проходят закрытые курсы национальн...
25.06.2026
365

Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

Теги

Финляндия ядерное оружие
Новости Экономика

Аналитики выяснили, какие продукты для окрошки подорожали за год больше всего

Почти все ингредиенты для приготовления блюда подорожали за прошедший год. 

Стоимость набора продуктов для окрошки заметно увеличилась за последний год. Больше всего цены выросли на редис, яйца и колбасу, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков.

Наиболее заметный скачок цен произошел на редис. За год овощ подорожал на 31% — до 309,7 рубля за килограмм. Также в списке подорожавших ингредиентов оказались огурцы (+9%, до 206,4 рубля за кг), куриные яйца (+6,6%, до 113,5 рубля за десяток), вареная колбаса (+5,2%, до 243,8 рубля за 400 граммов) и свежая зелень (+4%, до 103,5 рубля за 100 граммов).

Единственный ингредиент, который наоборот стал дешевле, — картофель. Его средняя цена снизилась на 16,4% и составила 97,9 рубля за килограмм. 

Вам будет интересно
ЦБ РФ раскрыл данные об инфляции в Ленобласти за май
По итогам прошлого месяца инфляция в 47-м регионе взяла паузу. В мае 2026 года потребительские цены в Ленинградской области остались на прежнем уровне...
23.06.2026
336

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Окрошка рост цен продукты

Популярное

Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов
Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

14:54 26.06.2026

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

Не только 120 на 80: академик Бокерия рассказал, какое давление считается нормой
Не только 120 на 80: академик Бокерия рассказал, какое давление считается нормой

22:37 26.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться