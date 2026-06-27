Подразделения прожарно-спасательного гарнизона области 18 раз выезжали на происшествия.

За минувшие сутки сотрудники территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области выполнили 18 оперативных выездов к месту происшествий. Об этом 27 июня передает региональное управление МЧС.

Так, за указанный период в регионе было зафиксировано 11 возгораний, для ликвидации которых привлекались 86 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. В результате ЧП пострадал один человек.

Также ликвидированы последствия семи аварий. Устранением последствий происшествий занимались 35 спасателей и семь единиц техники. Пострадало семь человек.

«МЧС России рекомендует: не забывайте проверять состояние шин перед отъездом, а также регулярно следите за исправностью пожарных извещателей», — добавили в управлении.