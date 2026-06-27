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Новости Происшествия

За сутки в Ленобласти произошло 11 пожаров и 7 ДТП

Подразделения прожарно-спасательного гарнизона области 18 раз выезжали на происшествия.

За сутки в Ленобласти произошло 11 пожаров и 7 ДТП - Подразделения прожарно-спасательного гарнизона области 18 раз выезжали на происшествия.
Фото: МЧС Ленинградской области

За минувшие сутки сотрудники территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области выполнили 18 оперативных выездов к месту происшествий. Об этом 27 июня передает региональное управление МЧС.

Так, за указанный период в регионе было зафиксировано 11 возгораний, для ликвидации которых привлекались 86 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. В результате ЧП пострадал один человек. 

Также ликвидированы последствия семи аварий. Устранением последствий происшествий занимались 35 спасателей и семь единиц техники. Пострадало семь человек. 

«МЧС России рекомендует: не забывайте проверять состояние шин перед отъездом, а также регулярно следите за исправностью пожарных извещателей», — добавили в управлении.

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Теги

пожары ДТП сводка ГУ МЧС Ленобласти
Новости Происшествия

Ребенок на велосипеде пострадал после столкновения с мотоциклом в Гатчинском округе

Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту аварии с пострадавшим 8-летним ребенком в Гатчинском округе. Мальчик на велосипеде выехал на дорогу и столкнулся с мотоциклом. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице, передает главк МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По имеющейся информации, авария произошла в поселке Тайцы 26 июня. Мужчина за рулем мотоцикла «Shineray» на улице Советской столкнулся с 8-летним велосипедистом, который выехал на проезжую часть.

«В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — указано в сообщении.

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Теги

Гатчинский округ авария

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