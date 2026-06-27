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Александр Дрозденко обратился к ленинградцам по случаю Дня молодежи

Губернатор поздравил молодежь Ленинградской области с праздником.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям в честь Дня молодежи. Глава региона отметил их вклад в развитие области и пожелал успехов в реализации самых смелых начинаний.

Глава Ленобласти подчеркнул, что юность — это время активного поиска, формирования жизненных ориентиров и создания амбициозных планов. Александр Дрозденко назвал молодежь самой активной и увлеченной частью общества и выразил гордость за успехи юных ленинградцев в науке, спорте и искусстве. Особое внимание губернатор уделил гражданской позиции молодых людей: он поблагодарил их за неравнодушие к социальным проблемам, заботу о старшем поколении и активное участие в сохранении исторического наследия региона.

«Правительство Ленинградской области будет и дальше делать все, чтобы ваши возможности для роста были максимально широкими. Не бойтесь дерзать и ошибаться, пробуйте новое, смело идите к своим целям. Желаю вам упорства в воплощении замыслов, удачи в делах и верных друзей на жизненном пути. Пусть ваша молодость будет яркой и счастливой!,» — добавил губернатор.

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26.06.2026
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Фото на миниатюре: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги

День молодежи Александр Дрозденко
Новости Социум

В Ломоносовского районе привели в порядок площадки для сбора ТКО

В Кипенском поселении ликвидировали несанкционированные свалки у площадок ТКО.

В Ломоносовского районе привели в порядок площадки для сбора ТКО - В Кипенском поселении ликвидировали несанкционированные свалки у площадок ТКО.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области очистили территорию вблизи контейнерных площадок после вмешательства Комитета госэконадзора.

Нарушение было выявлено в ходе выездной проверки, проведенной специалистами регионального Эконадзора. Инспекторы обнаружили в деревне Глухово навалы отработанных автомобильных покрышек, а в деревне Шундорово складировали старую мебели.

По результатам проверки в адрес администрации Кипенского поселения было направлено предостережение с требованием очистить земельные участки. Местные власти оперативно отреагировали на требование. Площадки были приведены в надлежащее состояние, а накопившийся мусор вывезен на специализированные полигоны. 

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21.06.2026
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Теги

эконадзор обращение с ТКО

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