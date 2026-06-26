weather 17.5°
$ 77.06
87.40

Главная / Для души / В Ленобласти более 250 пар поженились 26.06.26

Для души Новости

В Ленобласти более 250 пар поженились 26.06.26

В Ленобласти более 250 пар официально зарегистрировали свои отношения в красивую дату 26.06.26.

Свадьба
Фото: ivbg.ru.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, только с начала летнего свадебного сезона в регионе уже создали семьи более 700 влюбленных. Впереди -традиционно востребованный бархатный сезон, когда количество желающих провести церемонию бракосочетания увеличивается.

Глава региона добавил, что выездные регистрации продолжают пользоваться особой популярностью у молодоженов. В Ленинградской области доступны 35 площадок в исторических и живописных местах. Среди них - имение Голицыных, усадебный парк Ганнибала, экоферма под Ломоносовом, дом няни Александра Пушкина и музей деревянного зодчества «Богословка».

Вам будет интересно
Замглавы Минюста назвал сожительство без брака угрозой безопасности РФ
Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин выступил на Петербургском международном юридическом форуме и заявил, что сожительство без регистраци...
24.06.2026
324

Напомним, подать заявление на регистрацию брака на одной из исторических площадок можно в районных отделах ЗАГС. Государственная пошлина составляет 350 рублей.

Теги

свадьба Дрозденко Ленобласть
Новости outside

Подросток попал в реанимацию, сливая бензин "дедовским" способом

Юноша ремонтировал мопед и ему срочно понадобилось слить бензин. Через несколько часов подросток уже был в реанимации.

В Приморском крае 16-летний юноша получил тяжелое отравление, случайно проглотив бензин. В результате подростка госпитализировали в реанимацию.

Как рассказали в Находкинской городской больнице, парень ремонтировал свой мопед в гараже. В какой-то момент ему понадобился бензин, и он решил его слить из бака «дедовским» способом. В результате юноша наглотался топлива.

«Подросток решил использовать один из самых известных и опасных способов — создать в шланге отрицательное давление ртом. В результате он наглотался топлива, а родителям рассказал о случившимся, только когда вернулся домой", — рассказали в медучреждении.

Родители экстренно доставили ребенка в больницу, к тому моменту отправление длилось уже более трех часов. Состояние мальчика ухудшалось все больше. Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего в реанимацию.

Благодаря грамотным действиям специалистов, подростка удалось спасти. Сейчас он проходит необходимое лечение.

Вам будет интересно
Россиянам рассказали, что грозит за хранение топлива в гаражах
До 15 тысяч рублей штрафа рискуют заплатить граждане, которые хранят топливо в канистрах. Хранение горючих веществ в гаражах, в том числе бензина и ац...
23.06.2026
394

Фото на миниатюре: magnific/ prostooleh

Теги

топливо Реанимация отравление

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов
Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

14:54 26.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться