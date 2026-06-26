В Ленобласти более 250 пар официально зарегистрировали свои отношения в красивую дату 26.06.26.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, только с начала летнего свадебного сезона в регионе уже создали семьи более 700 влюбленных. Впереди -традиционно востребованный бархатный сезон, когда количество желающих провести церемонию бракосочетания увеличивается.

Глава региона добавил, что выездные регистрации продолжают пользоваться особой популярностью у молодоженов. В Ленинградской области доступны 35 площадок в исторических и живописных местах. Среди них - имение Голицыных, усадебный парк Ганнибала, экоферма под Ломоносовом, дом няни Александра Пушкина и музей деревянного зодчества «Богословка».

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Напомним, подать заявление на регистрацию брака на одной из исторических площадок можно в районных отделах ЗАГС. Государственная пошлина составляет 350 рублей.